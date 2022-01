Horizon Europe: dall'UE 95 miliardi per imprese e ricercatori

Una grande opportunità per imprese e ricercatori arriva dal nuovo programma europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2021-2027. Horizon Europe è il principale programma di finanziamento dell'UE che si concluderà nel 2027. Il programma ha una durata di sette anni – corrispondente al bilancio di lungo termine dell’UE – e una dotazione finanziaria complessiva di 95,5 miliardi (a prezzi correnti), cifra che include i 5,4 miliardi destinati al piano per la ripresa Next Generation EU. È il più vasto programma di ricerca e innovazione transnazionale al mondo. La partecipazione è aperta a tutti i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri della UE, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi o le organizzazioni internazionali, con eventuali eccezioni. L'obiettivo dichiarato è quello di aumentare la leadership europea nell'innovazione e nell'imprenditorialità, attraverso la ricerca e lo sviluppo. Per raggiungere tale obiettivo il programma Horizon Europe favorisce quei progetti che producono un alto impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale. I progetti possono essere presentati in una delle aree di interesse considerate dal programma, che sono 3: “Scienza eccellente”, “Sfide Globali e Competitività Industriale Europea”, “Europa innovativa”. Sono i cosiddetti “pilastri” del programma Horizon Europe.

Il primo pilastro, Scienza eccellente, promuove la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni di alta qualità, la formazione e la mobilità dei ricercatori, si propone di attrarre talenti e di contribuire al loro pieno coinvolgimento nelle attività del programma.

Il secondo pilastro, Sfide Globali e Competitività Industriale Europea, sostiene le tecnologie necessarie per sostenere l'innovazione in tutti i settori, tra cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Il sostegno è rivolto ad imprese di qualsiasi tipologia: grandi imprese come piccole e medie imprese (PMI) posso ricevere sovvenzioni direttamente o collaborare a progetti in quanto parte di un consorzio. L'UE ha identificato sette sfide prioritarie nelle quali l'investimento nella ricerca e l'innovazione può avere un impatto reale a beneficio dei cittadini: salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società; digitale, industria e spazio; clima, energia e mobilità; prodotti alimentari, bio-economia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; centro comune di ricerca.

Il terzo pilastro, Europa innovativa, promuove tutte le forme di innovazione, facilita lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie e rafforza la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative. Esiste poi una quarta parte del programma, denominata “Ampliare la partecipazione e consolidare

lo Spazio europeo della ricerca”, trasversale ai pilastri precedenti, che sostiene a) l’ampliamento della partecipazione al programma da parte dei paesi con scarso rendimento di R&I b) le riforme delle politiche nazionali nell’ambito del rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca. Ogni pilastro ha poi uno specifico insieme di sovvenzioni e bandi ad esso collegati. Nei prossimi appuntamenti entreremo nel dettaglio del programma.

Articolo a cura del dott. Alberto De Bartolomei (Studio De Bartolomei - Pescara)