Horizon Europe 2021-27: opportunità per le imprese

Avevamo parlato del nuovo programma europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2021-2027 Horizon Europe. Adesso analizziamo come ottenere le sovvenzioni previste dal programma. Innanzitutto è necessario presentare un progetto che abbia obiettivi compatibili con i tre pilastri fondamentali del programma: “Scienza eccellente”, “Sfide Globali e competitività europea”, “Europa innovativa”. I progetti hanno un'ampia gamma di opportunità di sovvenzione, tutte elencate nei programmi di lavoro di Horizon Europe. La maggior parte di queste opportunità è elencata come temi specifici (call) nelle sezioni (cluster) e nelle destinazioni dei programmi di lavoro. Per presentare un progetto è necessario attendere la pubblicazione dei 'work programme' ed individuare le singole call di interesse. È fondamentale che il progetto corrisponda pienamente ai requisiti specifici dell'argomento prescelto. La scelta di un argomento che non corrisponde all'idea e all'ambito del progetto ridurrà drasticamente le possibilità di successo del progetto. Al contrario, una perfetta corrispondenza tra il progetto e l'argomento scelto aumenta notevolmente le possibilità di successo. La partecipazione a Horizon Europe è aperta a qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal proprio luogo di stabilimento, compresi i soggetti giuridici dei Paesi terzi non associati al Programma o le organizzazioni internazionali, fatte salve eventuali eccezioni stabilite nel Programma di lavoro o nel bando specifico. I soggetti con sede in un Paese terzo non associato dovranno sostenere autonomamente il costo della propria partecipazione a Horizon Europe. Possono pertanto partecipare imprese, università, organismi di ricerca europei ed anche organizzazioni internazionali. I progetti sono “collaborativi”, nel senso che è necessario prevedere partenariati tra soggetti, ed i partenariati devono essere composti da almeno 3 membri, a loro volta provenienti da 3 diversi paesi membri dell’UE o paesi associati ad Horizon Europe, o in alcuni casi anche Paesi terzi non associati. Almeno uno dei soggetti deve essere però necessariamente stabilito in uno Stato membro. È possibile partecipare come soggetto capofila di progetto o semplicemente come partner di progetto. Il soggetto capofila è il soggetto che presenta il progetto, che si fa promotore dell’iniziativa economica, che coordina la realizzazione del progetto e che risponde alla UE della buona riuscita del progetto stesso. Il partner di progetto, invece, è chi partecipa al progetto con un apporto in termini di fornitura di prodotti o servizi, inclusa l’attività di ricerca. Può essere partner qualsiasi società, organizzazione od organizzazione non governativa, a prescindere dalla sua sede, purché sia finanziariamente sostenibile e qualificata a svolgere le attività specificate nella proposta di progetto. Il prossimo appuntamento sarà dedicato alle sovvenzioni di Horizon Europe.

Articolo a cure del dott. Alberto De Bartolomei (Studio De Bartolomei – Pescara)