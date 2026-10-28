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Halloween, maxi sequestro di prodotti irregolari nel Teramano

La GdF scopre dentro un'attività di Mosciano Sant'Angelo oltre 27mila articoli fuori norma. Il titolare segnalato alla Camera di Commercio

Halloween, maxi sequestro di prodotti irregolari nel Teramano

Oltre 27mila prodotti irregolari sequestrati in vista di Halloween. È il bilancio dell'operazione "Halloween Sicuro" condotta dalla Guardia di Finanza di Teramo, che nell'ambito del dispositivo per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale ha intensificato i controlli sul territorio per arginare la commercializzazione di articoli non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Nel corso delle verifiche, i finanzieri della Compagnia di Giulianova hanno individuato a Mosciano Sant'Angelo un'attività economica al dettaglio, gestita da un soggetto extracomunitario, che commercializzava articoli a tema Halloween in violazione delle disposizioni del Codice del Consumo. In particolare, maschere, trucchi per i bambini, gadget e prodotti di cancelleria erano sprovvisti delle informazioni minime identificative del prodotto — nome del fabbricante, Paese di produzione e indicazione dell'importatore — che per legge devono essere obbligatoriamente presenti in modo visibile e leggibile sulle confezioni e riportate in lingua italiana.

Tali indicazioni, obbligatorie ai fini della regolare commercializzazione sul territorio nazionale, garantiscono al consumatore finale sia la conoscenza necessaria sulla natura del prodotto da acquistare, sia la sicurezza per la propria salute al momento del suo utilizzo.

I 27.238 prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ex art. 13 della Legge 689/1981, in vista della successiva confisca e distruzione, mentre il venditore ispezionato è stato segnalato alla Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia — sede di Teramo — per la contestazione della sanzione amministrativa prevista, che varia da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro.

L'attività della Guardia di Finanza nel settore della contraffazione e della sicurezza dei prodotti ha lo scopo di tutelare il mercato dalla diffusione di articoli non conformi agli standard qualitativi imposti dalla normativa europea e nazionale, affinché gli operatori economici onesti possano operare in condizioni di leale concorrenza, garantendo al contempo la salute del consumatore finale.

Tags: Halloween Mosciano santangelo Giulianova Maschere Prodotti Camera di commercio Guardia di finanza

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