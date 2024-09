Grave incendio a Pineto. Appello ai cittadini

C’è un emergenza molto seria che interessa il comune di Pineto. Uno stabilimento industriale chimico ha preso fuoco ed è in corso la fuoriuscita di una densa nuvola di fumo. Nel mentre che sono in corso i tentativi per arginare il fuoco è stato diffuso un messaggio da parte della Polizia Municipale di Pineto: “A tutti i cittadini del comune di pineto vi autorizziamo ad rinchiudersi dentro le vostre abitazioni. NON BISOGNERÀ USCIRE FINO A QUANDO L'INCENDIO DELLA Kemipol INPIANTO CHIMICO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI SCERNE NON VERRA SPENTA!”. Ovviamente seguiremo l’evolversi di questa vicenda.

***La notizia è in aggiornamento ***