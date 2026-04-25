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Grande trionfo per lo spettacolo “Fuori dal Mondo, Dentro la Vita”

Ieri sera il Teatro Cordova di Pescara era gremito in ogni ordine di posto per l’appuntamento empatico organizzato dalle Carrozzine Determinate

Grande trionfo per lo spettacolo “Fuori dal Mondo, Dentro la Vita”

Un teatro gremito, emozioni autentiche e un messaggio che ha toccato il cuore di tutti. Grande successo per lo spettacolo di beneficenza “Fuori dal Mondo, Dentro la Vita”, organizzato dall’Associazione Carrozzine Determinate con la direzione artistica del Maestro Simone Pavone, andato in scena ieri sera al Teatro Cordova.

L’evento ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo, confermando fin da subito l’attesa e l’interesse del pubblico. Ma ciò che è accaduto sul palco e in platea ha superato ogni aspettativa: una serata intensa, coinvolgente e profondamente significativa, capace di unire intrattenimento, riflessione e impegno sociale.

Attraverso musica, teatro, danza e momenti di ironia, lo spettacolo ha raccontato storie di vita autentiche, mettendo al centro il valore della diversità come ricchezza. Un messaggio forte e chiaro: le differenze non rappresentano un limite, ma sono ciò che rende ogni individuo unico e prezioso.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo e partecipazione. Applausi, commozione e sorrisi hanno accompagnato ogni momento della serata. Molti spettatori hanno espresso il desiderio di rivedere lo spettacolo, chiedendo a gran voce nuove repliche già al termine della prima rappresentazione.

“È stato un successo incredibile! Abbiamo visto persone emozionarsi, riflettere, ma anche divertirsi. Questo era il nostro obiettivo: arrivare al cuore della gente e lasciare un segno profondo”, ha raccontato il presidente Claudio Ferrante.

Protagonisti della serata i soci dell’Associazione Carrozzine Determinate, insieme ai ragazzi della scuola di musica Assolo e alle ballerine della scuola Etoile, che con coraggio, passione e autenticità si sono messi in gioco per trasmettere un messaggio universale di inclusione, felicità, e ricchezza della diversità.

L’evento ha avuto anche una forte finalità solidale: i fondi raccolti contribuiranno a sostenere le attività dell’associazione, da anni impegnata nella difesa dei diritti umani, nella lotta alle barriere architettoniche e nella promozione di una cultura dell’inclusione.

“Una serata che resterà impressa nella memoria di tutti i presenti e che segna solo l’inizio di un percorso destinato a continuare. Visto il grande entusiasmo e le numerose richieste, sono già in fase di valutazione nuove date per portare questo spettacolo anche in altri teatri. Perché quando la diversità viene raccontata con verità e cuore, diventa spettacolo. E lascia il segno”, ha proseguito Ferrante che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: “le ragazze della Scuola di danza Etoile e la maestra Melania Ciafarone; i bambini, i genitori e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia Suore della Presentazione; Mario Colagrande, Stefano Pavone e Francesco Paolini per il prezioso supporto tecnico; Silvia Dell’Elce per l’organizzazione; il Centro Studi Musicali L’Assolo. Direzione artistica Margherita Cordova Pasquale e Van”.

Tags: Carrozzine determinate spettacolo teatro Gianni cordova pescara ultime notiZie

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