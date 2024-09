Altra grande vittoria delle Carrozzine Determinate

Il reparto di odontostomatologia resta collocato nell’ospedale di Chieti, nessuna chiusura, nessuno spostamento a Lanciano. Questo quanto è emerso durante l’incontro della Commissione Paritetica tenutosi presso la sala consiliare del rettorato della Università “G. D’annunzio“ di Chieti. L’associazione Carrozzine Determinate aveva acceso l’attenzione sulla questione, intrapreso varie iniziative e minacciato l’incatenamento a fronte del paventato spostamento del reparto di odontostomatologia, vera eccellenza per la cura odontoiatrica dei pazienti fragili. Su invito del Magnifico Rettore Prof. Liborio Stuppia e per volontà dell’Assessore alla sanità Nicoletta Verì, hanno presenziato alla Commissione Paritetica per l’Associazione Carrozzine Determinate il Presidente Claudio Ferrante e l’Avv. Mariangela Cilli. In tale sede hanno ulteriormente ribadito tutte le ragioni a fondamento della richiesta di permanenza del reparto presso l’ospedale di Chieti, le istanze delle famiglie e la volontà di tutelarne, con tutti gli strumenti possibili, il diritto alle cure. Si è registrata sin da subito la disponibilità del Magnifico Rettore al rinnovo della scaduta convenzione con la Asl, presupposto fondamentale per la permanenza del servizio. Alla luce del confronto e del dibattito svolto il Direttore Generale della Asl di Chieti Dr.Thomas Schael, alla presenza dei componenti delle commissioni paritetiche Asl e Università e anche del Sindaco di Chieti Diego Ferrara, ha espressamente annunciato che non ci sarà nessuno spostamento del reparto di odontostomatologia dall’ospedale di Chieti, ma si procederà dunque solo ad una ottimizzazione dei percorsi assistenziali in particolare per l’utenza fragile, lavorando anche su criticità d’accesso quali parcheggi riservati e abbattimento di barriere architettoniche. L’associazione Carrozzine Determinate non può che esprimere la più ampia soddisfazione per questo importantissimo risultato che tutela il diritto ad una buona sanità, al mantenimento di importanti e consolidate prassi in un reparto che, grazie alla grande professionalità dei medici e degli infermieri, è da considerarsi una vera e propria eccellenza dell’Ospedale di Chieti per la cura di tantissimi pazienti con disabilità.