Nei giorni scorsi, sul Gran Sasso, nell'ambito delle attività disposte in seno al "Piano ricerca persone scomparse" attivato dalla Prefettura di L'Aquila nel mese di novembre 2025 a seguito del mancato rientro al proprio camper in sosta nel piazzale di Campo Imperatore del cittadino di nazionalità polacca Karol Brozek, sono stati individuati, assieme a materiale vario, alcuni resti umani. Le ricerche, che non si sono mai interrotte, grazie all'impulso della citata Prefettura e alla massima sinergia tra le Forze di Polizia e gli Enti deputati al soccorso, hanno consentito di operare questo ritrovamento che potrebbe essere determinante per fare chiarezza sulla vicenda.

In particolare, venerdì 20 novembre militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di L'Aquila, durante un'attività di ricerca effettuata nella Valle dell'Inferno in collaborazione con volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, hanno rinvenuto uno zaino contenente effetti personali di Karol Brozek: documenti di identità, attrezzatura video-fotografica e abbigliamento da montagna.

Il giorno seguente un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara ha effettuato diversi sorvoli in prossimità della zona di ritrovamento dello zaino, individuando, in un'area morfologicamente assai complessa sita nel comune di Isola del Gran Sasso (TE) e grazie alla sofisticata tecnologia di bordo, ulteriore materiale non meglio identificabile, ma comunque non compatibile con la morfologia del terreno, non potendo però riscontrarne l'effettiva natura a causa delle condizioni metereologiche avverse. Il giorno successivo una pattuglia del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di L'Aquila si è mossa a piedi sul terreno impervio e, utilizzando un drone portatile, ha appurato che tra i citati materiali vi erano dei resti umani.

Nella mattinata odierna, sotto il coordinamento delle Prefetture di L'Aquila e di Teramo, un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara ha sbarcato sul posto personale specializzato del S.A.G.F. e del C.N.S.A.S. che ha effettuato il recupero dei resti per dare poi corso agli accertamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria competente.