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Gran Sasso, escursionisti in difficoltà sul Corno Grande: recuperati dall'elicottero Drago 170

L'intervento dei Vigili del Fuoco di Pescara nel pomeriggio di oggi: il forte vento in quota e il ghiaccio lungo il percorso hanno reso le operazioni particolarmente complesse

Gran Sasso, escursionisti in difficoltà sul Corno Grande: recuperati dall'elicottero Drago 170

Nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre, intorno alle ore 15:00, l'elicottero Drago 170 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuto sul Corno Grande, nel massiccio del Gran Sasso, per il soccorso di due escursionisti rimasti in difficoltà a causa della presenza di ghiaccio lungo il percorso.

Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente complesse a causa del forte vento presente in quota, che ha ostacolato le manovre di avvicinamento del velivolo alla parete rocciosa.

Dopo diversi tentativi, al fine di alleggerire l'elicottero e consentire l'esecuzione delle manovre in condizioni operative adeguate, l'equipaggio ha provveduto a ridurre il quantitativo di carburante e a sbarcare parte del materiale presente a bordo.

Successivamente, il velivolo è riuscito ad avvicinarsi alla parete, consentendo lo sbarco mediante verricello dei due elisoccorritori dell'equipaggio.

Una volta raggiunti i due escursionisti, gli operatori hanno provveduto al loro recupero, sempre mediante verricello, e al successivo imbarco sull'elicottero.

L'intervento si è concluso con il recupero di entrambi gli escursionisti, nonostante le difficili condizioni meteorologiche e la particolare complessità dello scenario operativo.

Tags: Gran sasso Escursionisti Elicottero Vigili del fuoco

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