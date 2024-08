Escursionisti disorientati recuperati nella Valle dell’Orfento prima del buio

Alle ore 19.30 circa squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di Alanno e del distaccamento volontario di Lettomanoppello, sono intervenute in localita’ Valle dell'Orfento nel comune di Caramanico Terme, in soccorso di quattro escursionisti i quali avendo perso l’orientamento non erano nelle condizioni di rientrare nell'abitato. La sala operativa del Comando provinciale e’ riuscita a geolocalizzare gli escursionisti e ha provveduto a inviare le coordinate alle squadre operanti che in breve tempo li hanno raggiunti prima che facesse buio e accompagnati in luogo sicuro.