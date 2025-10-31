Frase del giorno

31 Ott, 2025
Gli abruzzesi hanno investito 12miliardi nelle Poste Italiane

L’Abruzzo è la quinta regione per quantità di investimenti nel risparmio postale in rapporto al numero di abitanti

Il risparmio postale tradizionale costituito da buoni e libretti postali resta unpunto di riferimento per le famiglie abruzzesi.

Un dato che testimonia come, a 150 anni dall’istituzione del Risparmio Postale, ricorrenza celebrata ieri a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei rappresentanti delle massime cariche dello Stato e dei vertici di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, i tradizionali Buoni e Libretti postali si confermino tra le soluzioni di risparmio e investimento più amate dagli italiani dagli abruzzesi

Al 31 dicembre 2024, tra buoni postali e libretti di risparmio, gli abruzzesi detengono complessivamente nel loro portafoglio 11 miliardi e 634 milioni di euro (7 miliardi e 966 milioni in buoni fruttiferi e 3 miliardi e 668 milioni sui libretti risparmio postale).

Il valore economico per provincia. Nella particolare “classifica” provinciale, Chieti ha il primato regionale di investimenti nel risparmio postale con quasi 4 miliardi, seguita da L’Aquila con 2,9 miliardi, Pescara con circa 2,5 miliardi e Teramo che si attesta su poco più di 2,3 miliardi.

Relativamente ai due prodotti i dati regionali sono 1.332.635 i buoni fruttiferi postali in essere e 1.001.012 i libretti di risparmio. In pratica, 8 abruzzesi su 10 hanno un libretto di risparmio e per ogni abruzzese c’è almeno un buono postale. In rapporto al numero di abitanti, l’Abruzzo è la quintaregione per risparmi investiti in buoni e libretti postali, preceduto soltanto dal Molise, dalla Basilicata, dalla Calabria e dalla Campania.

I numeri provinciali. A livello provinciale, il rapporto tra abitanti e prodotti di risparmio postale è particolarmente significativo nelle province di Chieti e L’Aquila. Nel Chietino, su una popolazione di 370mila abitanti sono attivi 304mila libretti (82%) e sottoscritti 475mila buoni postali (128%). Nell’Aquilano, per gli oltre 286mila residenti sono attivi 242mila libretti (84%) e sottoscritti 316mila buoni postali (111%). Nel Pescarese, per i circa 312mila residenti sono attivi 245mila libretti (78%) e sottoscritti 283mila buoni postali (91%). Nel Teramano, su una popolazione di circa 300mila abitanti, ci sono 210mila libretti (70%) e 257mila buoni postali (86%).

I prodotti per i minori. Grande successo anche per i buoni e i libretti dedicati ai minori. Un minore su cinque ha già intestato un libretto di risparmio e per ogni minore abruzzese c’è già almeno un buono postale.

In rappresentanza degli uffici postali abruzzesi, tra gli altri invitati di Poste Italiane presenti all’evento e provenienti da ogni regione italiana, Fabiola Ciufici, direttrice dell’ufficio postale di Lanciano (via Guido Rosato).Poste Italiane ha commentato la dipendente è da sempre sinonimo di fiducia e affidabilità per i risparmiatori abruzzesi. Per noi che lavoriamo negli uffici postali è motivo di orgoglio e al tempo stesso una responsabilità essere il punto di riferimento dell’azienda per i cittadini sul territorio. Per loroPoste è ancora il porto sicuro dove custodire i propri risparmi. Prodotti semplici e sicuri, garantiti dallo Stato, rimborsabili in qualsiasi momento e disponibili anche online con un semplice click: sono queste le principali ragioni del successo di questi intramontabili strumenti di risparmio.

 

