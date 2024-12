Giuramento 227^ Corso Allievi Agenti

Questa mattina si è svolta, contestualmente in 11 Scuole della Polizia di Stato, la cerimonia di Giuramento di Fedeltà alla Repubblica dei 2.638 Agenti in prova del 227° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

All’evento hanno preso parte anche il Sottosegretario di Stato all’interno, On. Wanda Ferro e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, che erano presenti nella Scuola di Vibo Valentia.

A Pescara la cerimonia si è svolta presso il Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II alla presenza delle autorità locali civili, religiose, militari e dei familiari dei 146 Agenti in prova che sono stati formati alla Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara.

Durante l’evento i primi classificati nella graduatoriafinale di questa Scuola, hanno ricevuto uno speciale riconoscimento.

Per tutti i giovani poliziotti, avendo completato il ciclo di formazione della durata di sei mesi presso i vari istituti di istruzione, a breve inizierà il tirocinio applicativo negli uffici e reparti di assegnazione situati in tutta Italia.