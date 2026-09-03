Pesca costiera e marineria abruzzese, dalla Regione un appalto da oltre 1,1 milioni di euro

La Regione Abruzzo prepara un progetto biennale per valorizzare la pesca costiera e la marineria regionale, attraverso eventi, attività di divulgazione e una campagna di comunicazione integrata. L’iniziativa, riferita al periodo 2026-2027, sarà realizzata mediante un appalto del valore complessivo di 1.168.822,58 euro oltre Iva.



Le attività si svolgeranno nei Comuni di Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova, individuati tra le principali realtà portuali della regione e tra i territori maggiormente legati alla piccola pesca costiera.



Il piano punta a rafforzare il valore economico e identitario della pesca locale, promuovendo il consumo di prodotti ittici freschi, stagionali e tracciabili. Particolare attenzione sarà riservata anche all’integrazione tra il pescato abruzzese e le altre eccellenze regionali, come vino, olio e prodotti agroalimentari di qualità.



Tra gli obiettivi indicati dalla Regione figurano:

• l’aumento del valore aggiunto dei prodotti della pesca costiera;

• il miglioramento della competitività e la diversificazione del reddito delle imprese;

• la promozione della cultura e delle tradizioni della marineria abruzzese;

• il coinvolgimento di pescatori, giovani, studenti, operatori turistici e comunità locali;

• il sostegno al ricambio generazionale nel settore;

• la diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente marino.



Il progetto nasce dalle risorse assegnate dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla Regione Abruzzo. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2025-2027 ammonta a 1,5 milioni di euro: 1 milione è stato destinato alle attività del 2026, mentre 500mila euro saranno disponibili per il 2027.[Allegato]



Il programma prevede quattro tappe, una per ciascuno dei Comuni coinvolti, sviluppate secondo un format comune ma adattabile alle specificità delle singole marinerie. Ogni evento dovrà durare almeno due giornate consecutive e comprendere una serie di attività rivolte a cittadini, studenti, turisti, pescatori, imprese, ristoratori e operatori del territorio.



Tra i contenuti minimi richiesti dal capitolato sono previsti:

• spazi espositivi per imprese della piccola pesca, cooperative, associazioni, musei marinari e partner istituzionali;

• almeno un convegno o una tavola rotonda sui temi della sostenibilità, dell’innovazione, della tracciabilità e dello sviluppo locale;

• almeno due momenti di degustazione guidata e show-cooking con chef e ristoratori del territorio;

• conferenze stampa, cerimonie inaugurali e momenti istituzionali;

• spettacoli, musica, narrazioni legate alle tradizioni marinare;

• laboratori didattici e attività ludiche per bambini.



L’aggiudicatario dovrà fornire gli eventi in modalità “chiavi in mano”, occupandosi di allestimenti, palchi, strutture espositive, impianti audio-video, illuminazione, regia, accoglienza, catering, sicurezza, pulizia, assicurazioni e documentazione fotografica e video. Il capitolato indica inoltre l’obiettivo minimo di 3mila partecipanti complessivi nell’intera durata del progetto, da rilevare attraverso sistemi di monitoraggio.



Una parte rilevante dell’appalto riguarderà la promozione del progetto. Dovranno essere realizzati un manuale di identità visiva, un sito web dedicato in italiano e inglese, ottimizzato per i motori di ricerca, e un piano editoriale sui principali social network: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok. Sono previste anche campagne pubblicitarie digitali, materiali cartacei, brochure, locandine, manifesti, totem e segnaletica, oltre a video teaser, filmati di lancio per le singole tappe e un reportage conclusivo. La campagna comprenderà inoltre affissioni di grande formato nei principali nodi viari dei Comuni interessati e nei capoluoghi di provincia abruzzesi. Il servizio dovrà includere un ufficio stampa incaricato della redazione e diffusione dei comunicati, dell’organizzazione delle conferenze stampa, dei rapporti con i media regionali e nazionali e della produzione di rassegne stampa periodiche. Accanto agli eventi pubblici, il progetto prevede attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolte alle scuole e ai consumatori. I temi saranno il valore nutrizionale del pescato locale, la stagionalità, la storia delle marinerie, le tradizioni marinare e la tutela dell’ecosistema marino.



Le iniziative dovranno affrontare anche i temi della pesca sostenibile, della riduzione dell’impatto ambientale, dell’innovazione e della competitività delle imprese. Sono previsti convegni di livello nazionale e momenti di confronto con pescatori, istituzioni, associazioni di categoria e altri portatori di interesse, in coerenza con la strategia regionale “Abruzzo Sostenibile Blue Deal”.

Un’ulteriore linea di intervento sarà dedicata alla governance e al rafforzamento delle competenze degli operatori. Gli incontri serviranno a illustrare gli investimenti regionali già avviati e le future opportunità di finanziamento per il comparto della piccola pesca costiera.

Il cronoprogramma indicativo prevede l’avvio del progetto e delle attività divulgative nei primi mesi successivi alla firma del contratto. La prima tappa, quella inaugurale, sarà organizzata a Pescara; seguiranno Ortona, Vasto e Giulianova. Per il 2026 sono previste almeno due attività o eventi e il coinvolgimento di due città, mentre entro il 2027 dovranno essere realizzati almeno cinque eventi o attività complessive e coinvolte altre due città.



La procedura richiede agli operatori economici, tra gli altri requisiti, un fatturato globale di 2 milioni di euro maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque e l’esecuzione, nel triennio precedente, di almeno due contratti analoghi nei settori dell’informazione istituzionale, della comunicazione, della gestione di siti web, della divulgazione o dell’organizzazione di eventi.