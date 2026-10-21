Giulianova, maxi blitz antidroga alla Rocca

Una vasta operazione antidroga è in corso dalle prime luci dell’alba a Giulianova, in provincia di Teramo, dove i Carabinieri della Compagnia locale stanno eseguendo nove misure cautelari nei confronti di altrettante persone indagate per detenzione e spaccio di cocaina ed eroina in concorso.

L’operazione è mirata a smantellare una presunta rete di spaccio radicata nella zona “Rocca” di Giulianova Paese. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’attività investigativa condotta dall’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova.

Il bilancio dell’azione prevede sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, due arresti domiciliari e un divieto di dimora nel comune di Giulianova. Tutti i destinatari delle misure risultano avere precedenti penali.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Teramo e svolte tra l’11 maggio e il 15 giugno 2026, avrebbero documentato la vendita di cocaina ed eroina direttamente dalle abitazioni degli indagati.

Alla fase esecutiva hanno partecipato, oltre ai Carabinieri di Giulianova, il Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, il 5° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Pescara, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e squadre operative di supporto dei reggimenti “Emilia Romagna” e “Lazio”.

L’operazione, ancora in corso, ha comportato un imponente dispiegamento di forze nel quartiere La Rocca, dove i militari stanno procedendo alle attività di ricerca e sequestro connesse al provvedimento del Gip.