Blitz antidroga ad Avezzano: due arresti per spaccio

Un'operazione antidroga condotta in sinergia tra la Polizia di Stato e i Carabinieri ha portato, nella giornata di ieri 13 ottobre, all'arresto di due cittadini extracomunitari con l'accusa di concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un cittadino italiano, sorpreso mentre acquistava la droga, è stato invece segnalato alla Prefettura di L'Aquila come assuntore.

L'attività investigativa ha avuto origine da una notizia di fonte confidenziale, accuratamente verificata negli giorni precedenti dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano e dal Nucleo Operativo Mobile dei Carabinieri. Confermata la fondatezza della segnalazione, gli operatori hanno organizzato un servizio di appostamento fin dalle prime ore del mattino nei pressi di un'abitazione ritenuta luogo di spaccio, situata nella frazione di San Pelino.

Durante la sorveglianza, gli agenti hanno notato l'arrivo di un'autovettura sospetta con a bordo due cittadini extracomunitari. Uno dei due è sceso ed è entrato nell'abitazione monitorata, seguito immediatamente dagli operatori che lo hanno bloccato all'interno insieme a un cittadino italiano, occupante dello stabile, colto con in mano un involucro contenente sostanza stupefacente.

La perquisizione personale del presunto spacciatore ha permesso di rinvenire denaro contante, successivamente sequestrato in quanto probabile provento dell'attività illecita. Nel frattempo è stato bloccato anche l'autista dell'auto, che ha tentato di disfarsi di un mazzo di chiavi: recuperate prontamente da un agente del Commissariato, le chiavi si sono rivelate quelle dell'abitazione in cui l'uomo vive con la propria famiglia.

Proprio grazie a questo elemento, e ai riscontri ottenuti sul posto, la perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'indagato, con l'intervento in supporto di un'unità cinofila della Guardia di Finanza. All'interno dell'appartamento sono stati trovati due barattoli contenenti rispettivamente 14 e 12 involucri termosaldati di cocaina, per un totale di 21 grammi, un bilancino di precisione e una somma di denaro contante di circa 8.000 euro in banconote di vario taglio.

Entrambi i fermati sono stati condotti presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, al termine dei quali sono stati tratti in arresto per concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'acquirente italiano è stato invece sanzionato per consumo personale.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Avezzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.