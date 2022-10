Giovedì il calcio di inizio degli Europei di Futsal sordi a Montesilvano

Si è svolta questa mattina si è svolta, presso la sala consigliare del Comune di Montesilvano, la conferenza stampa di presentazione dell’Europeo di futsal sordi. L’evento prendere il via ufficialmente il prossimo 13 ottobre. La località abruzzese si appresta, dunque, ad accogliere i numerosi atleti provenienti da tutta Europa, che si affronteranno per aggiudicarsi il titolo di campione continentale, maschile e femminile, di questa disciplina. I Campionati Europei di futsal vedranno la partecipazione di 16 squadre maschili e 10 femminili, in rappresentanza di ben 20 nazioni. Si tratta della più importante manifestazione sportiva europea riservata ad atleti sordi, sono ben 600 i partecipanti che accenderanno le loro sfide in contemporanea fra Montesilvano, Città Sant’Angelo e Pescara. Una manifestazione fortemente voluta dal Comune di Montesilvano, nella persona del suo sindaco, Ottavio De Martinis, grazie anche alla collaborazione tra la Federazione, gli sponsor che sostengono l’Italia e la Lega nazionale dilettanti, Divisione calcio a cinque, che permetterà di avere a Montesilvano la troupe di Sky per gli highlights delle partite.

C’è molta attesa sulle due nazionali azzurre. La maschile, reduce dal bronzo degli ultimi Europei, ha cambiato tutto lo staff a pochi mesi dalla kermesse affidando la panchina a una vera gloria del calcio a 5 azzurro, Dino Scaglione, che ha portato la fascia di capitano al braccio per vent’anni e successivamente aveva ricoperto il ruolo di vice allenatore: “Ho accettato con piacere questa responsabilità – dice il nuovo mister -, anche se abbiamo potuto fare solo due raduni nei quali valutare meglio i giovani reclutati di recente, che dovranno trovare il miglior amalgama coi veterani che hanno ancora tanto da dare. A livello tattico l’Italia è una delle migliori, ma dobbiamo crescere fisicamente perché il livello delle altre è molto competitivo e occorre essere più strutturati per farci trovare pronti”. L’Italia è stata inserita nel girone con Slovacchia, Croazia e Belgio e debutterà contro gli slovacchi il 13 ottobre alle 20.30, al termine della cerimonia di apertura. Anche la Nazionale femminile arriva a questi Europei con buone speranze di fare bella figura. Inserita nel girone con Svizzera e Svezia, esordirà il 15 ottobre alle 12,45 con le elvetiche. Entrambe le partite si disputeranno al ‘Palaroma’ di Montesilvano. La manifestazione è organizzata dal Comitato Organizzatore Locale, delegato dalla FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) sotto l’egida di EDSO (European Deaf Sports Organisation). In collaborazione con LND Abruzzo (Lega Nazionale Dilettanti), Regione Abruzzo, Comune di Montesilvano e Comune di Città Sant’Angelo.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare dal prossimo 13 ottobre il campionato europeo di futsal sordi – le parole in conferenza stampa del sindaco Ottavio De Martinis-. Un prestigioso evento che arricchisce il programma delle manifestazioni sportive della nostra città. Dopo aver ospitato e gioito per gli europei under 20 di volley, grazie allo straordinario risultato dell’Italia, arriva a Montesilvano un’altra kermesse davvero unica, con l’auspicio che la nostra città possa portare le stesse fortune alle nazionali azzurre. Nell’edizione precedente di questa competizione internazionale, che si è disputata in Finlandia, gli azzurri si sono piazzati al 3º posto. Da parte nostra e di tutti gli appassionati auspicio è quello di migliorare lo scorso risultato, centrando la vittoria finale. Da parte dell’amministrazione comunale siamo a disposizione per accogliere i giocatori, lo staff tecnico e organizzativo e i tanti tifosi che arriveranno da ogni parte d’Europa. Inoltre -conclude il primo cittadino- da alcuni anni Montesilvano si conferma la capitale italiano dell’accessibilità turistica balneare: numerosi sono stati i riconoscimenti a livello nazionale per la sensibilità e l’empatia mostrata dai nostri uffici comunali, e delle nostre strutture ricettive e anche in questa occasione metteremo a disposizione le nostre competenze”.

L‘assessore allo Sport Alessandro Pompei aggiunge: “siamo molto contenti di ospitare il campionato europeo di futsal soldi, una competizione molto importante che vedrà coinvolti 16 squadre maschili e10 femminili, in rappresentanza di 20 nazioni. Facciamo un enorme in bocca al lupo alle nostre nazionali per gli ambiziosi obiettivi durante le gare, che si svolgeranno per nove giorni nella nostra città. In questi giorni Montesilvano sta vivendo una bellissima stagione sportiva grazie numerosi eventi internazionali di sputacchi al ‘Palazzetto dello Sport Corrado Roma’. Questa manifestazione è molto prestigiosa e ci candidiamo ad essere punto di riferimento per la federazione sport sordi Italia con i nostri impianti e con le nostre strutture alberghiere. Da parte nostra ci metteremo tutta per garantire l’accoglienza che questa competizione merita e per far vivere dei giorni indimenticabili a tutti i protagonisti”.

“Città Sant’Angelo è sempre stato una località accogliente e capace di grande accoglienza.” A dirlo il primo cittadino Matteo Perazzetti. “Siamo pronti a dare il benvenuto a tutti alle nazionali che parteciperanno a questa manifestazione”. Anche l’assessore della cittadina angolana Antonio Romano si allinea alle parole del sindaco: “E per me motivo di profondo orgoglio poter condividere con voi tutti questo splendido evento di sport, di turismo, di vita che riparte e lo fa con tanti ragazzi diversamente abili che da tutta Europa accorreranno anche a Città Sant’Angelo per essere l’anima di questo campionato europeo di calcio a cinque per sordi”.