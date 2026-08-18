Giovedì a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi

Giovedì 20 agosto a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi. Le esequie del 50enne frentano morto sul lungomare di Fossacesia in circostanze tragiche si svolgeranno alle ore 16:00 presso la Cattedrale della Madonna del Ponte. Il feretro è esposto presso la "CASA FUNERARIA Di Menno Di Bucchianico Antonio" in località Treglio, Zona Industriale 52 Pagliaroni (in prossimità uscita A 14 Lanciano), che osserva il seguente orario: 8:30 - 19:30.

Alla moglie Anna Maria, ai figli Manuel, Samuel, Allegra ed Etoile, alla madre Gabriella, al padre Alberino, alla sorella Beatrice, al fratello Antonio con Monica e Aurora, ai suoceri Antonio e Giovanna, parenti e amici tutti, le più sincere e sentite condoglianze della redazione di AbruzzoIndependent.it.