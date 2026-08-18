Frase del giorno

18 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Giovedì a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi

Giovedì a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi

Le esequie del 50enne si terranno il 20 agosto alle ore 16:00 presso la Cattedrale della Madonna del Ponte

Giovedì a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi

Giovedì 20 agosto a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi. Le esequie del 50enne frentano morto sul lungomare di Fossacesia in circostanze tragiche si svolgeranno alle ore 16:00 presso la Cattedrale della Madonna del Ponte. Il feretro è esposto presso la "CASA FUNERARIA Di Menno Di Bucchianico Antonio" in località Treglio, Zona Industriale 52 Pagliaroni (in prossimità uscita A 14 Lanciano), che osserva il seguente orario: 8:30 - 19:30.

Alla moglie Anna Maria, ai figli Manuel, Samuel, Allegra ed Etoile, alla madre Gabriella, al padre Alberino, alla sorella Beatrice, al fratello Antonio con Monica e Aurora, ai suoceri Antonio e Giovanna, parenti e amici tutti, le più sincere e sentite condoglianze della redazione di AbruzzoIndependent.it.

Tags: diomede Diomede barchiesi Funerali Lanciano Giovedì Ultime notizie chiesa

Vedi anche

L’ultimo saluto a Diomede Barchiesi dopo l'autopsia
Cronaca

L’ultimo saluto a Diomede Barchiesi dopo l'autopsia

15 Ago, 2026
È morto Diomede, il 50enne di Lanciano ricoverato in rianimazione
Cronaca

È morto Diomede, il 50enne di Lanciano ricoverato in rianimazione

14 Ago, 2026
Domani a Tortoreto i funerali della 19enne morta in autostrada
Cronaca

Domani a Tortoreto i funerali della 19enne morta in autostrada

16 Set, 2015
Bandiere ammainate e negozi chiusi: Lanciano in lutto per Lorenzo
Società

Bandiere ammainate e negozi chiusi: Lanciano in lutto per Lorenzo

20 Nov, 2014
Lorenzo ritorna in Abruzzo. Giovedì i funerali nella "sua" Lanciano
Attualità

Lorenzo ritorna in Abruzzo. Giovedì i funerali nella "sua" Lanciano

16 Nov, 2014
Chieti riparte da Diomede e Di Emidio
Sport

Chieti riparte da Diomede e Di Emidio

26 Lug, 2013
Gara4. La Bls fa il miracolo
Sport

Gara4. La Bls fa il miracolo

27 Mag, 2013
Funerali di Massimo Cardone
Persone

Funerali di Massimo Cardone

29 Mar, 2013
La Regione onora la Virtus
Cronaca

La Regione onora la Virtus

21 Giu, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661