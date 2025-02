Giovedì 20 febbraio l'ultimo saluto a Martina Vichayte

Saranno celebrati giovedì 20 febbraio, nella chiesa di Sant’Anna a Chieti, i funerali di Martina Vichayte, la 26enne di origini ucraina deceduta in seguito ad incidente stradale all’alba di sabato scorso. La ragazza, che abitava ormai da tantissimi anni a Chieti nel quartiere Levante, stava rientrando a casa dopo una serata passata con amici in un locale di Pescara quando è finita fuoristrada con la sua Fiat 500 in un fosso di raccolta delle acque a San Giovanni Teatino in via Aterno, dove c'erano due metri d'acqua.

I funerali sono stati fissati subito dopo l’esame autoptico, che si sono svolti al policlinico di Chieti. Ad eseguire l'esame il medico legale Pietro Falco su incarico del pubblico ministero. A causare la morte della giovane sarebbe stato un trauma cranico con emorragia cerebrale compatibile con l’incidente.

Nessuno si era accorto dell'incidente fino a quando domenica mattina due persone che passeggiavano in zona hanno segnalato la presenza della vettura nel fosso.

"L’area del fosso è del Consorzio industriale, che ho contattato per segnalare quanto accaduto", ha affermato sindaco Giorgio Di Clemente. "Nel frattempo, abbiamo ritenuto opportuno delimitare la zona in questione".

La procura della Repubblica di Chieti ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Le indagini sono condotte della squadra mobile di Chieti, diretti dal commissario capo Nicoletta Giuliante, che avevano avviato le ricerche della ragazza già da sabato sera, quando la madre della vittima – preoccupata perché la figlia non era rincasata – aveva presentato una denuncia di scomparsa. L’inchiesta dovrà accertare anche eventuali carenze in fatto di sicurezza stradale.