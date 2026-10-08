Giovane fenicottero dopo il ricovero a Penne torna in libertà

Un giovane fenicottero, recuperato e riabilitato presso il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, è stato prelevato oggi dai Carabinieri Forestali di Pescara per essere trasferito nelle Saline di Tarquinia, dove sarà liberato in un ambiente naturale frequentato da altri giovani fenicotteri.

L'operazione assume un particolare valore simbolico perché avviene proprio nella settimana dedicata alle migrazioni degli uccelli, mentre l'Abruzzo ospita a Vasto un importante incontro internazionale promosso nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica (CMS), conosciuta anche come Convenzione di Bonn.

Il fenicottero, uno degli uccelli acquatici più rappresentativi delle grandi zone umide del Mediterraneo, diventa così il protagonista di una storia che unisce il soccorso degli animali selvatici alla conservazione della biodiversità e alla tutela delle rotte migratorie. Le Saline di Tarquinia rappresentano un ambiente particolarmente adatto al ritorno in natura dell'esemplare, grazie alla presenza di acque basse, risorse alimentari e altri individui della stessa specie. Il trasferimento consentirà al giovane fenicottero di riprendere gradualmente una vita autonoma, dopo il periodo di recupero trascorso nella Riserva di Penne.

La storia del CRAS è strettamente legata alla nascita della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne e all'impegno del Comune di Penne e della cooperativa COGECSTRE nella tutela del territorio e della biodiversità. La COGECSTRE, costituita nel 1980, ha contribuito allo sviluppo delle attività di conservazione, ricerca scientifica ed educazione ambientale che hanno accompagnato la nascita della Riserva regionale nel 1987.

Da quasi quarant'anni il Centro Recupero Animali Selvatici accoglie animali feriti o in difficoltà, con particolare attenzione agli uccelli rapaci, alle specie migratrici e ai mammiferi selvatici. Numerosi esemplari arrivano a seguito di collisioni, investimenti, incidenti e ferite provocate dalle attività umane. Dopo le cure e la riabilitazione, gli animali che hanno recuperato le condizioni necessarie alla sopravvivenza vengono restituiti al loro ambiente naturale. L'esperienza del centro si inserisce in un più ampio sistema di conservazione che comprende le attività del Comune di Penne, della Riserva naturale, della COGECSTRE e dei soggetti istituzionali che collaborano alla tutela della fauna selvatica.

Questa lunga esperienza è destinata a compiere un importante salto di qualità grazie al progetto del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che sta realizzando un nuovo Centro Recupero Animali Selvatici all'interno della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.

La nuova struttura, con una superficie di oltre 100 metri quadrati, viene ricavata nei locali della sede di Alisei e comprenderà una vera sala operatoria veterinaria, destinata agli interventi chirurgici d'emergenza sugli animali selvatici. Si tratta di un investimento di particolare importanza per il territorio e per la conservazione della fauna dell'Appennino centrale. Gli animali recuperati presentano spesso condizioni traumatiche particolarmente gravi, con fratture, lesioni e ferite che richiedono interventi immediati. La necessità di trasferirli presso strutture veterinarie distanti può comportare ulteriori rischi, soprattutto per gli esemplari maggiormente sensibili allo stress.

La disponibilità di una sala operatoria direttamente nella Riserva permetterà di abbreviare i tempi di intervento, ridurre gli spostamenti e migliorare le possibilità di recupero degli animali feriti. Il nuovo CRAS rappresenterà inoltre un significativo rafforzamento del sistema di tutela della fauna selvatica, valorizzando l'esperienza maturata dalla COGECSTRE e le opportunità di collaborazione tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Comune di Penne, la Riserva regionale, i servizi veterinari e i Carabinieri Forestali.

Il trasferimento del giovane fenicottero coincide con un appuntamento scientifico di rilievo internazionale che si svolge in questi giorni a Vasto, in Abruzzo, nell'ambito delle iniziative della Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici. La COGECSTRE collabora all'organizzazione dell'incontro insieme alla Bio Cantina Sociale di Orsogna e al Comune di Vasto, nell'ambito di un'iniziativa del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e della CMS.

Ricercatori, scienziati ed esperti provenienti da diversi Paesi si confrontano sulle nuove tecnologie di monitoraggio, sulla connettività ecologica e sulla realizzazione di un Atlante Mondiale delle Migrazioni Animali, destinato a raccogliere e rappresentare informazioni sugli spostamenti delle specie migratrici attraverso continenti, oceani e grandi sistemi naturali.

Le migrazioni costituiscono uno dei fenomeni biologici più straordinari del pianeta. Ogni anno milioni di animali percorrono distanze immense alla ricerca delle condizioni più favorevoli per alimentarsi, riprodursi e sopravvivere. Uccelli, mammiferi terrestri e marini, pesci e persino insetti attraversano confini nazionali, collegando ambienti naturali anche molto distanti tra loro. La loro conservazione richiede pertanto una collaborazione internazionale capace di superare i confini amministrativi e di proteggere non soltanto le singole specie, ma anche gli habitat e i corridoi ecologici indispensabili ai loro spostamenti. Il workshop si concluderà con un incontro pubblico dedicato alle migrazioni animali e alle tecnologie che oggi consentono di studiarle con una precisione sempre maggiore.

Un fenicottero come simbolo della conservazione

La vicenda del giovane fenicottero recuperato a Penne rappresenta, in piccolo, proprio il significato del lavoro che la comunità scientifica internazionale sta affrontando a Vasto. Un animale selvatico non appartiene a un singolo territorio. Il suo ciclo biologico può coinvolgere aree umide, lagune, coste e ambienti naturali distribuiti in Paesi differenti. Proteggere un uccello migratore significa quindi contribuire alla conservazione di una rete ecologica molto più ampia.

Il passaggio dalla Riserva del Lago di Penne alle Saline di Tarquinia dimostra inoltre l'importanza della collaborazione tra istituzioni e aree protette, dai Carabinieri Forestali alle strutture di recupero, dai parchi nazionali alle riserve regionali. In occasione della Giornata mondiale degli uccelli migratori del 10 ottobre, il ritorno in libertà del giovane fenicottero assume un significato particolarmente evocativo. Mentre gli scienziati discutono del futuro delle grandi rotte migratorie del pianeta, un uccello recuperato e curato in una piccola riserva abruzzese si prepara a riprendere il proprio cammino. Un gesto concreto di conservazione che racconta, meglio di molte parole, perché ogni animale recuperato e restituito alla natura rappresenta un contributo alla tutela della biodiversità del nostro pianeta.