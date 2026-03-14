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Giorgio De Luca presidente della Provincia di Pescara

Il primo cittadino di Manoppello ha vinto le elezioni comunali. Sospiri: "

Giorgio De Luca presidente della Provincia di Pescara

“Con l’elezione del sindaco di Manoppello Giorgio De Luca a nuovo Presidente della Provincia di Pescara torniamo a dare voce alle aree più interne del nostro territorio, a partire dalla Val Pescara e dalla Valle Vestina. Sul suo nome sono confluite tutte le anime del centrodestra, consapevoli dell’importanza del garantire un principio di rotazione tra tutte le rappresentanze, ma soprattutto del concentrare attenzione ed energie su zone che nei prossimi mesi e anni avranno sicuramente bisogno di essere al centro delle nostre azioni istituzionali. Ringrazio personalmente il Presidente uscente Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, per l’impegno sempre assicurato negli ultimi anni, certo che la nostra collaborazione proseguirà in ogni sede opportuna”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri commentando l’elezione del sindaco di Manoppello Giorgio De Luca quale nuovo Presidente della Provincia di Pescara “De Luca è sicuramente uomo di esperienza politica e amministrativa – ha sottolineato il Presidente Sospiri -, già conosce la struttura e l’organizzazione governativa della Provincia e siamo certi che saprà assumere la guida di una macchina in corsa per potenziare ulteriormente l’incisività della nostra azione sul territorio. La concertazione, la collaborazione e la capacità di coinvolgere tutta la squadra di amministratori eletti al suo fianco saranno l’asso nella manica per saper individuare progetti strategici e saper raggiungere gli obiettivi. A lui e agli altri eletti va il mio personale in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro”.

Tags: giorgio de luca provincia di Pescara Presidente Elezioni

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