Gelato artigianale: i segreti del gelato italiano che piace a tutti

In tutto il mondo il gelato artigianale è una delle specialità più conosciute e apprezzate della tradizione italiana. Di origine francese e ricreato un po’ ovunque, il gelato artigianale italiano ha una peculiarità che non è facile trovare in altri prodotti di origine straniera: la sua cremosità.

Secondo gli esperti, non c'è cremosità paragonabile a quella del gelato artigianale italiano. Ma qual è il segreto per ottenere questa consistenza morbida, deliziosa e inconfondibile?

La storia del gelato artigianale italiano

L'Italia ha una grande tradizione del gelato che risale all'epoca dei romani, i quali ebbero l'idea di preparare una miscela rinfrescante e appetitosa composta da ghiaccio e zucchero, a cui talvolta venivano aggiunti succhi di frutta.

Fu solo nel Rinascimento che la borghesia italiana rese popolare un nuovo gelato a base di latte, panna e uova come lo conosciamo oggi. Dalla Toscana, dove veniva prodotto, iniziò a essere portato nei banchetti dei Medici e piano piano si diffuse in tutta Europa.

Cosa rende unico il gelato artigianale?

Perché il gelato industriale, che chiameremo “ice cream” per praticità, non somiglia al gelato artigianale all’italiana? Ciò che rende il nostro prodotto tanto peculiare lo riassumiamo qui di seguito.

Gli ingredienti

Per quanto simili, gli ingredienti del gelato artigianale e l’ice cream non sono gli stessi. Il latte e la panna, nel primo prodotto, sono generalmente freschi, mentre per la preparazione dell’ice cream viene di solito usato latte in polvere e grassi di origine vegetale.

Sono diverse anche le quantità. L’ice cream contiene più aria e grassi, mentre il gelato ha meno aria e più latte.

La lavorazione

Essendo principalmente prodotto a livello industriale, l’ice cream ha una lavorazione a ciclo continuo in speciali tunnel di surgelazione. Questi rilasciano un prodotto finale alla temperatura di -18°C, che deve essere mantenuta per la conservazione del gelato anche a lungo termine.

Il gelato artigianale invece viene prodotto in laboratori che usano dei mantecatori “discontinui” e che rilasciano un prodotto finale a -12°. Tale temperatura consente il consumo immediato del gelato, o una sua conservazione per pochi giorni.

La consistenza e il sapore

Il gelato artigianale non cristallizza grazie al suo tipo di lavorazione e ha una consistenza molto più setosa e leggermente più densa dell’ice cream. Quest’ultimo per avere una simile texture, deve accorpare una maggior quantità di aria, che grazie al suo effetto isolamento impedisce un suo repentino scioglimento. La maggiore quantità d’aria e di grassi fa perdere all’ice cream un po’ di sapore, che può essere reintegrato con uno o più aromi. Questo non vuol dire che non sia buono, esattamente come il gelato confezionato che tanto successo ebbe negli anni ‘80.

Tuttavia, il sapore del gelato artigianale è più genuino, poiché i suoi aromi hanno di solito un’origine naturale.

Il servizio

Il gelato artigianale viene tradizionalmente servito a una temperatura meno fredda rispetto al gelato industriale, in modo che possa essere gustato al meglio. Per porlo su un cono o in una coppetta, si usa generalmente una spatola piatta. Per l’ice cream invece si utilizza un cucchiaio arrotondato, capace di raccogliere la sua consistenza e di formare delle palline sode e rotonde.

È possibile fare il gelato artigianale a casa?

Il gelato artigianale è un alimento complesso, che richiede vari ingredienti di qualità, sia solidi che liquidi, da pesare accuratamente per mantenere una giusta proporzione e ottenere un risultato eccellente. Realizzarlo a casa come in laboratorio possiamo quindi considerarlo difficile e, senza i giusti mezzi, quasi impossibile.

Quello che però è possibile produrre a casa è un gelato comunque molto genuino e gustoso. Servono solo una gelatiera autorefrigerante e una serie di ingredienti che variano in base al tipo di prodotto che si vuole ottenere. Ecco una semplice ricetta per un gelato alla nocciola.

Ricetta del gelato alla nocciola da preparare a casa

Uno dei gelati preferiti da grandi e piccini è quello alla nocciola. Ecco una ricetta sana e gustosa:

Gelato alla nocciola

Ingredienti:

● 150 grammi di zucchero a velo

● 200 grammi di latte

● 150 grammi di panna

● 75 grammi di nocciole, sgusciate e pelate

● 1 uovo

● un pizzico di vaniglia

Preparazione

1. Tritare finemente le nocciole e aggiungere lo zucchero.

2. Unire l'uovo e sbattere il composto fino a quando non sarà ben amalgamato.

3. Aggiungere gli altri ingredienti e mescolare accuratamente.

4. Versare il preparato nel cestello della gelatiera autorefrigerante.

5. Chiudere la gelatiera e azionarla.