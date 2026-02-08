Frase del giorno

08 Feb, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Fusione comuni: Atri e Pineto dicono "Si". E Silvi?

Fusione comuni: Atri e Pineto dicono "Si". E Silvi?

I sindaci dei due enti hanno espresso apertura aprendo a un percorso condiviso alla creazione di un nuovo comune da 40mila residenti

Fusione comuni: Atri e Pineto dicono "Si". E Silvi?

Atri e Pineto condividono radici antiche: Pineto nacque nel 1929 distaccandosi da Atri, con Mutignano come nucleo originario, e nel 1933 annetté territori atriani come Calvano e Scerne per motivi finanziari. Negli anni ’20 del Novecento, i due comuni furono brevemente uniti insieme a Silvi Marina. Questa vicinanza storica favorisce oggi discussioni su unioni più stabili.

A inizio febbraio 2026, infatti, i sindaci di Atri (Piergiorgio Ferretti) e Pineto (Alberto Dell'Orletta) hanno tenuto un incontro preliminare e dichiarato pubblicamente “sì” alla fusione, segnando l’avvio concreto del processo. Il Movimento 5 Stelle locale ha appreso del progetto e spinto per includere Silvi, proponendo un confronto tra amministrazioni per un percorso trasparente e partecipato. In passato, mozioni simili (2022) furono bocciate, ma ora c’è nuova speranza per sinergie su sociale, polizia locale e Area Marina Protetta del Cerrano.

I promotori evidenziano opportunità come accesso a fondi statali per fusioni, efficientamento servizi e creazione di un comune da circa 35/40mila abitanti, secondo per dimensione in provincia dopo Teramo. Il M5S insiste su inclusione di Silvi per valorizzare risorse comuni: economia turistica, culturali e ambientali delle Terre del Cerrano. Dialoghi con associazioni come Nuova Pescara mirano a sinergie più ampie.

Il passo successivo è un incontro istituzionale per sensibilizzare i cittadini, con enfasi su trasparenza e benefici concreti come investimenti strategici. Se realizzato, l’unione potrebbe rafforzare il territorio contro frammentazione comunale, ma richiede referendum e consenso ampio. Il dibattito resta aperto, con Silvi come nodo chiave.

Tags: Atri pineto Fusione Comuni Silvi Ultime notizie

Vedi anche

Nuova Pescara, gli urbanisti dicono “Sì” alla fusione dei tre Comuni
Infrastrutture

Nuova Pescara, gli urbanisti dicono “Sì” alla fusione dei tre Comuni

07 Dic, 2024
Scuole chiuse a Pineto, Silvi, Roseto, Atri, Notaresco e Morro d'Oro
Cronaca

Scuole chiuse a Pineto, Silvi, Roseto, Atri, Notaresco e Morro d'Oro

01 Ott, 2024
Silvi rivuole la Torre del Cerrano: “Ridatecela, é nostra!”
Società

Silvi rivuole la Torre del Cerrano: “Ridatecela, é nostra!”

25 Set, 2023
Elezioni domenica 10 giugno: si vota per le amministrative 2018 in 31 comuni
Politica

Elezioni domenica 10 giugno: si vota per le amministrative 2018 in 31 comuni

06 Giu, 2018
Incidente mortale sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto. Anche tre feriti
Cronaca

Incidente mortale sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto. Anche tre feriti

22 Mar, 2017
Notte di coltelli a Silvi: polizia indaga su ferimento di un 34ennne
Cronaca

Notte di coltelli a Silvi: polizia indaga su ferimento di un 34ennne

28 Ott, 2015
Di Carlo: «Fusione Comuni per colmare buco lasciato da Mascia»
Politica

Di Carlo: «Fusione Comuni per colmare buco lasciato da Mascia»

13 Ago, 2014
Commercio abusivo "on the beach": Silvi e Pineti uniti nella lotta
Attualità

Commercio abusivo "on the beach": Silvi e Pineti uniti nella lotta

25 Lug, 2014
Raffiche di vento a 40 nodi
Attualità

Raffiche di vento a 40 nodi

27 Ago, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661