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Arrestato dai carabinieri dopo inseguimento nella notte e fuga a piedi

Il protagonista è un giovane pescarese privo di patente che è stato ricoverato in ospedale per accertamenti su uso di sostanze

Arrestato dai carabinieri dopo inseguimento nella notte e fuga a piedi

Nelle prime ore del mattino del 10 aprile 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di una serie di gravi violazioni e reati, al termine di un lungo e pericoloso inseguimento.

L’episodio ha avuto inizio intorno alle 04:30, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato un’autovettura sospetta che, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità lungo diverse arterie stradali, durante il quale il conducente ha compiuto manovre estremamente pericolose per la circolazione e per l’incolumità pubblica.

L’uomo, ignorando ripetutamente l’alt imposto dalle pattuglie intervenute, ha percorso tratti di strada anche contromano, mettendo a rischio altri automobilisti e gli stessi militari nonché gli agenti della squadra volanti della Questura di Pescara giunti nel frattempo in ausilio. Nel corso della fuga, un equipaggio intervenuto in supporto è stato coinvolto in un impatto provocato volontariamente dal fuggitivo, causando gravi danni al veicolo di servizio.

La corsa si è conclusa dopo diversi chilometri, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a urtare contro una struttura laterale della carreggiata. L’uomo ha cercato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dai militari.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato soccorso sul posto insieme agli operatori coinvolti e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso. Dagli accertamenti è emerso che era già privo di patente di guida, in quanto precedentemente ritirata.

A suo carico sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, oltre ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini proseguono per ulteriori accertamenti, anche in relazione al possibile uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

 

Tags: Arrestato inseguimento Pescara Carabinieri

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