Fotografa bambini in un camping: denunciato un 60enne per materiale pedopornografico

Un uomo di 60 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione di materiale pedopornografico dopo essere stato notato mentre fotografava alcuni bambini all’interno di un camping del Teramano. A segnalare la situazione è stata una donna in vacanza nella struttura. La villeggiante aveva già notato in precedenza la presenza dell’uomo, che sostava a lungo nella hall tenendo in mano lo smartphone e dando l’impressione di scorrere immagini. La donna ha raccontato agli investigatori di aver sentito lo scatto della fotocamera del cellulare e di essersi accorta che il sessantenne stava fotografando un gruppo di bambini. Insospettita, è uscita dalla hall e si è posizionata dietro una finestra, riuscendo a osservare lo schermo dello smartphone e a registrare anche un video. In quel momento, secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l’uomo stava scorrendo diverse fotografie di bambini in costume da bagno. Tra i minori presenti nelle immagini, la donna ne avrebbe riconosciuto almeno uno.



Ricevuta la segnalazione, gli agenti della Squadra Mobile di Teramo hanno predisposto un servizio di appostamento all’interno del camping. In breve tempo, i poliziotti sono riusciti a individuare il sessantenne, risultato avere precedenti specifici e già essere stato arrestato in passato per detenzione di materiale pedopornografico. Al momento del controllo, le immagini dei minori non erano più presenti sul telefono. L’uomo avrebbe comunque ammesso di averle scattate e cancellate poco dopo, riferendo agli agenti che il proprio comportamento sarebbe legato a un problema psichiatrico per il quale in passato avrebbe seguito un percorso terapeutico.



Il sessantenne è stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico. Il telefono cellulare è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto a più approfonditi accertamenti tecnici, finalizzati a verificare la presenza di eventuali file cancellati e a ricostruire la condotta dell’uomo.