Fidas Pescara. Anna Di Carlo confermata alla presidenza

Anna Di Carlo è stata riconfermata alla presidenza di Fidas Pescara con un larghissimo consenso. I donatori di sangue hanno nuovamente scelto la loro storica presidente che da anni si prodiga per l’associazione, e che ha il merito grande di esserne stata, da giovanissima, tra i fondatori. Di Carlo, che è anche presidente di Fidas Abruzzo, raccoglie attorno a sé più di 14mila iscritti, dei quali circa 9mila donatori periodici che sostengono il fabbisogno di sangue dell’ospedale civile e non solo.

“Per me rappresenta sempre una grande emozione ricevere il consenso e l’approvazione di così tante persone”, afferma la presidente Di Carlo, “le ringrazio una ad una per la stima e l’affetto che mi dimostrano da così tanti anni. Spesso mi dicono che sono l’anima di questa associazione, ma io sono fermamente convinta di essere una componente di questa grande e altruistica famiglia fatta di persone speciali”.

Le elezioni si sono tenute a fine settembre, ma il nuovo direttivo si è insediato solo da qualche giorno. Ecco tutti i nomi della squadra che affiancherà per i prossimi quattro anni la presidente Di Carlo: Patrizia Accorsi, già direttrice del Centro Trasfusionale, che ricoprirà il ruolo di vice presidente, Giuseppina Renzetti tesoriere, Leonardo Cursiosegretario, e i consiglieri Tiziana Cavuti, Jessica Colatriano, Vito Lopane, Franco Pompei e Francesco Sallese. A loro si aggiungono i componenti del collegio dei probiviri, il presidente Marco Buonsignore e i consiglieri Maurizio Ottaviano Delfino ed Edoardo Diligenti, e quelli dell’Organo di controllo, il presidente Fulvio Cavuto e i consiglieri Stefano Marcantonio e Gianluca Marini.

La Fidas, come principale sostenitore, permette le attivitàterapeutiche degli ospedali di Pescara, Penne, Popoli e di due cliniche private. La federata pescarese promuove anche l’importanza della donazione di sangue nelle scuole e nelle università, oltre a molte iniziative a favore del benessere e della salute dei donatori.

“Il volontariato è una parte importante della mia vita”, spiega Di Carlo, “la solidarietà è un gesto che ci rendi umani e ci fa sentire parte di una comunità. Sono valori da trasmettere alle nuove generazioni perché crescano persone empatiche, con una buona dose di sensibilità sociale, pronte a fare la differenza nella vita degli altri. Ed è per questo motivo che ho lavorato affinché prendesse vita il Gruppo Giovani Fidasche nel giro di poco tempo è già diventato un fiore all’occhiello della nostra associazione, formato da ragazzicapaci e pieni di energia. Una di loro, Jessica, è entrata a far parte del nuovo direttivo, proprio perché la voce dei più giovani è fondamentale e il loro apporto ha un grande valore. Insomma Fidas Pescara non si ferma mai e io sono felice di esserne ancora una volta alla guida”.

Per avvicinarsi alla donazione di sangue e avere tutte le info utili, basta chiamare la segreteria Fidas ai numeri085/298244 e 085/292293 o scrivere in posta privata sulle pagine social Facebook e Instagram. Oppure rivolgersi alla sede Fidas, da sempre presente all’interno del Centro Trasfusionale diretto dalla primaria Anna Maria Quaglietta.