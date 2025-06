‘Febbre’ Manu Chao all’Ex Caserma Cocco

Non appena si è sparsa la notizia è cominciata la caccia al biglietto per assistere al super concerto dell’artista Manu Chao all’anagrafe José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. L’appuntamento imperdibile è per giovedi 7 agosto 2025 al Parco dell’Ex Caserma Cocco di Pescara. Per partecipare all’evento, che si appresta a restare nella memoria come il clamoroso concerto allo stadio Adriatico dell’estate 2003, é possibile acquistare i ticket disponibili sul circuito ciaotickets.it.