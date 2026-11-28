I Carabinieri della Compagnia di Penne hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un uomo di 39 anni e una donna di 43, entrambe di origine campana, per la truffa ai danni di un’anziana di 83 anni residente a Farindola. I gioielli sottratti, del valore stimato in circa 3.000 euro, sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata del 24 novembre. L’anziana è stata contattata al telefono da un uomo che le ha prospettato una presunta grave situazione debitoria del figlio, da risolvere con urgenza, convincendola a consegnare i propri preziosi a un complice giunto poco dopo presso la sua abitazione.

La donna ha così affidato all’uomo circa 33 grammi di monili in oro. Il truffatore si è quindi allontanato a bordo di un’autovettura.

Dopo la segnalazione della vittima, i Carabinieri hanno avviato ricerche coordinate dal Nucleo Operativo e Radiomobile, con il coinvolgimento delle stazioni della Compagnia di Penne. Gli accertamenti hanno permesso di risalire alla targa e individuare la Fiat 500 blu utilizzata per la fuga, intercettata nel territorio di Civitella Casanova.

A bloccare il veicolo è stato il comandante della locale stazione, poi raggiunto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. La perquisizione personale e veicolare ha consentito di recuperare i gioielli, riconosciuti dalla proprietaria, che ha anche identificato l’uomo presentatosi presso la sua abitazione.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti nelle case circondariali di Pescara e Chieti. I preziosi sono stati restituiti all’anziana.

Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

I Carabinieri invitano a prestare attenzione alle telefonate di sconosciuti che, fingendosi appartenenti alle Forze dell’ordine o avvocati, prospettano presunti problemi giudiziari o emergenze riguardanti familiari, chiedendo denaro o gioielli. In questi casi è opportuno non assecondare le richieste, non consegnare nulla e contattare subito il 112.

Nessun appartenente alle Forze dell’ordine o funzionario pubblico richiede denaro o preziosi per risolvere procedimenti giudiziari o presunte situazioni debitorie.