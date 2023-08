Famiglie sempre più in difficoltà a Pescara e in provincia

Secondo la CGIA (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato) al 31 dicembre 2022 l’importo medio dell’indebitamento per nucleo famigliare presente in Italia è salito a 22.710 Euro, con punte massime a Milano di 35.342 Euro con un +5,1% rispetto al 2021 e Monza-Brianza, con 31.984 Euro con un +3%. In Abruzzo, l’indebitamento complessivo del 2022 di 9.525 milioni di Euro e quello per famiglia di 17.061 Euro è cresciuto del 2,6% rispetto al 2021, meno di quello medio siaitaliano del 3,5%, sia di quello del Centro Italia del 3,1% e sia di quello del Sud Italia del 3,2%. In termini assoluti la situazione nella nostra regione è meno critica che nel resto del Paese, anche se il peso dell’indebitamento relativo nelle famiglie abruzzesi potrebbe incide più che in quelle del Nord dove il reddito è maggiore. Tra le province abruzzesi quella di Pescara ha l’indebitamento per famigliamaggiore pari a 20.325 Euro con un incremento del 2,3%, seguono nell’ordine: la provincia di Teramo con un indebitamento di 17.018 Euro ed un incremento del 2,8%,la provincia di Chieti con un indebitamento di 16.170 Euro ed un incremento dell’1,8% e L’Aquila con l’indebitamento minore pari a 14.810 Euro, ma con la percentuale più alta della Regione del 3,7%. Secondo l’Ufficio studi della CIGA, il rischio è che all’aumento dell'indebitamento, che in Italia ha raggiunto la cifra record di 595,1 miliardi di Euro, corrisponda una recrudescenza dell’usura. E sebbene il numero delle denunce del reato di usura sia da tempo in calo, non è da escludere che a causa dell’incremento dei debiti delle famiglie il ricorso agli usurai, soprattutto in questi momenti economicamente più difficili, possa aumentare. E’ anche da tener presente che i dati relativi alle denunce per usura possano essere inficiati dal quello che è definito il fenomeno “Carsico” dell'usura in quanto le vittime difficilmente denunciano per paura delle minacce degli strozziniriguardo alla incolumità fisica propria e a quella propria famiglia. A tutela delle vittime da decenni è stato introdotto un “Fondo per la prevenzione” dell’usura,che secondo la CIGA andrebbe incentivato, ma che è poco pubblicizzato.