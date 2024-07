Fa troppo caldo e manca l’acqua. Aca: chiudiamo i serbatoi che sono a secco

“Moriremo di caldo”. E’ la causa della carenza idrica é nel cambiamento climatico che si protrae da tempo, l’indifferenza della politica mondiale, l’inefficienza del servizio pubblico idrico locale che è a livello colabrodo. Aggiungiamoci che la siccità ha svuotato l’Abruzzo di risorse d’acqua potabile e che i consumi sono aumentati per via delle alte temperature il gioco è fatto.

Ma andando alle notizie spicciole l'Azienda consortile acquedottistica ha deciso per incrementare gli interventi di chiusura dei serbatoi sul territorio.

A Pescara, da oggi e fino al 19 luglio, sarà effettuata una riduzione notturna che interesserà due serbatoi:

•⁠ ⁠il serbatoio Fontanelle, con una riduzione al 40% dalle ore 23 alle ore 6, che interesserà Colle Santo Spirito, Via San Donato, Via Fontanelle, Via Caduti per Servizio, Via Ventre D'Oca;

•⁠ ⁠il serbatoio Valle Furci, con una riduzione notturna al 40%, dalle ore ore 23 alle ore 6, che interesserà la zona alta di Pescara Colli, strada Colle Scorrano e traverse, Strada Colle di Mezzo.

Al link che segue, la tabella con le riduzioni e le chiusure:

https://www.aca.pescara.it/documents/TABELLA-CHIUSURA-CON-STIMA-PORTATE-2024-12-19-.pdf

Tutte le comunicazioni di Aca sono consultabili sul sito internet dell'Azienda acquedottistica