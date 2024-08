Ancora guai con l’acqua potabile. È stato pubblicato dall'Aca un nuovo avviso delle chiusure dei serbatoi e riduzione delle uscite notturne utile a fronteggiare la carenza di acqua, aggravata dai sovraconsumi causati dal caldo.

A Pescara, da oggi fino all’11 agosto, saranno interessati i seguenti serbatoi:



- Colle Breccia: è prevista la chiusura dei serbatoi alle ore 22 del 4, 6, 8 e 10 agosto fino alle 6 del giorno successivo

- Fontanelle: riduzione notturna da 25 a 12,5 l/s da oggi fino all’11 agosto

-Valle Furci: riduzione notturna da 55 a 25 l/s da oggi fino all’11 agosto

L'Aca specifica che l'orario indicato è riferito all'inizio delle manovre sui serbatoi per cui non coincide necessariamente con l'erogazione idrica: il ripristino potrebbe avvenire in ritardo rispetto all'orario indicato, soprattutto nelle zone più elevate

Ecco la tabella completa dell'Aca, pubblicata sul sito dell'Azienda consortile acquedottistica, che riguarda anche altri Comuni

https://www.aca.pescara.it/documents/TABELLA-CHIUSURA-CON-STIMA-PORTATE-2024-dal-04-al-11-Agosto.pdf