Elly Schlein a sorpresa é la nuova segretaria del Partito Democratico

Elly Schlein é la nuova segretaria del Partito Democratico. La deputata dem ha superato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che tra gli iscritti aveva invece raggiunto il 52,8% a fronte del 34,8% della sfidante. Si tratta di un risultato clamoroso per molti dei tesserati abruzzesi che avevano la certezza della vittoria di Bonaccini, ma il voto nei gazebo, al quale ha partecipato anche chi non ha la tessera del Pd, ha promosso la novità.

“Non dobbiamo tradire questa fiducia. Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria”. Queste le parole della neo segretaria Elly Schlein a commento del risultato delle primarie del partito che l’hanno vista vincitrice. L’obiettivo, ha sottolineato, “è “mettere al centro il contrasto ad ogni disuguaglianza e precarietà. Il popolo democratico e’ vivo, c’e’ ed e’ pronto a rialzarsi. E’ un mandato chiaro a cambiare davvero. Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l’opposizione in Parlamento e in tutto il Paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere”.

“Sentiamo la responsabilita’ di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunita’ del Pd. Noi ci sentiamo parte di questa comunita’. Se avessi vinto avrei chiesto ad Elly di darmi una mano. Ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me ho detto che avrei dato subito una mano”. Così Stefano Bonaccini arrivato alla Casa del popolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, commentando la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd.