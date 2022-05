Elezioni a Spoltore, il Movimento 5 stelle si allea con Partito Democratico

Inizialmente molti non hanno dato importanza alle elezioni del 12 giugno prossimo a Spoltore, la terza città più popolosa della Provincia di Pescara, dato che il prossimo Sindaco sarebbe stato pro tempore e cioè fino alla data della fusione con Pescara e Montesilvano fissata all' 1/1/2023. Poi, quando la data è stata spostata all'1/1/2024, la politica spoltorese ha cominciato ad interessarsi alle elezioni in quanto anche se la carica non sarebbe durata 5 anni, tutto sommato, fare il Sindaco e il Consiliere comunale per circa un anno e alcuni mesi non era poi "da buttar via". E così piano piano sono arrivate, dopo quella di Chiara Trulli, alla spicciolata altre tre candidature (Marco Della Torre, Pierpaolo Pace e Nelson Anzeletti). Poi le Giunte Comunali di Montesilvano e Spoltore, hanno deliberato che nemmeno la data dell’ 1/1/2024 era "congrua" chiedendo alla Regione di spostarla ulteriormente,presumibilmente non prima dell'1/1/2027. E così, come nei migliori thriller, alla fine arriva il colpo di scena: i pochi aderenti rimasti dei 5 Stelle di Spoltore si ricordano che anche loro sono un partito e, per bocca della capogruppo pentastellata, Filomena Passarelli ci fanno sapere che esistono ancora e che " “Dopo il duro lavoro svolto in questi ultimi 5 anni, il Movimento non intende fermarsi ma vuole proseguire il proprio mandato al servizio dei cittadini spoltoresi.” e che " Il Movimento 5 Stelle correrà in coalizione con il centrosinistra della candidata sindaca Chiara Trulli del Partito Democratico". Insomma, la città di Spoltore dopo avere eletto il primo consigliere pentastellato dieci anni fa si conferma ‘laboratorio’ politica di chissà quali progetti all’avvenire e, soprattutto, oltre la dimensione locale.