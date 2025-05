Elezioni comunali in Abruzzo: si vota domenica 25 e lunedì 26

Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 sei comuni abruzzesi, per un totale di circa 50mila elettori, saranno chiamati al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali. Si tratta di un numero più esiguo rispetto al solito perché le amministrazioni che sono state rinnovate nell'autunno 2020 (in piena pandemia) sono state prorogate alla prossima primavera. Votano quindi solamente Comuni il cui mandato è stato interrotto per altri motivi. Due sono i Comuni superiori ai 50mila abitanti: si tratta di Sulmona e Ortona. Qui, se nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50% al primo turno è previsto un ballottaggio che si terrà domenica 8 e lunedì 9 giugno. Gli altri quattro Comuni chiamati alle urne sono Castilenti (Teramo), Bussi sul Tirino (Pescara), Bisegna e Carsoli (L'Aquila). Qui, invece, la legge elettorale prevede che il candidato che prende il maggior numero di voti sarà eletto sindaco indipendentemente dalle percentuali.