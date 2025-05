Débâcle del centrosinistra alle Comunali 2025

Continua il ‘momentaccio’ negativo del centrosinistra a campo largo abruzzese alle prese con una crisi che sembra non avere fine e che, probabilmente, è figlia di una grave assenza di personalità di rilievo, anche a livello nazionale, capaci di conquistare la fiducia dei cittadini. Nel capoluogo peligno, Sulmona, il centrodestra ha vinto le elezioni al primo turno con Luca Tirabassi mentre ad Ortona ai ballottaggi andranno due esponenti della destra: Angelo Di Nardo e Nicola Fratino. L’analisi dei voti di lista alle Comunali 2025, poi, rivela che il partito della premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) è ancora quello con più preferenze seguito da Forza Italia e, quindi, il Partito Democratico che non riesce ad esprimere un candidato vincente da tempo. Male tutti gli altri partiti come Alleanza Verdi e Sinistra, la Lega di Matteo Salvini ma anche il Movimento 5 stelle sembra avere perso quell’appeal che lo aveva caratterizzato in Abruzzo fino a poco tempo fa. Ora servirà una riflessione nelle segreterie sulle strategie politiche e anche di comunicazione da adottare nel prossimo futuro ed in vista dei nuovi appuntamenti elettorali, perché è chiaro che questi problemi ora non sono più dei semplici episodi ma ben altro.