Edilizia: perché utilizzare il poliuretano a spruzzo?

Caratterizzato da una conducibilità termica particolarmente ridotta, il poliuretano a spruzzo offre il vantaggio di poter essere calpestato già a qualche minuto di distanza dalla sua posa. Si tratta di un materiale di origine organica che è formato da una struttura a cellule chiuse e da una massa espansa rigida. Permeabile al vapore acqueo, il poliuretano a spruzzo è – però – impermeabile rispetto all’acqua della pioggia: un vantaggio importante, per esempio, se si hanno problemi di momentanee perdite dalle tegole del tetto.

Come si ottiene il poliuretano a spruzzo

Il poliuretano a spruzzo viene ricavato dalla reazione fra i composti che sono inizialmente allo stato liquido e che, dopo la fase di miscelazione, si trasformano per effetto di una reazione esotermica in un polimero solido caratterizzato da una reticolazione stabile e che dura a lungo nel tempo. La coibentazione con poliuretano a spruzzo è vantaggiosa sotto molti aspetti, anche perché consente di diminuire in maniera consistente i consumi e i costi; si distingue dall’impiego di altri materiali che di solito vengono usati in ambito edile con finalità di coibentazione perché ha un impatto ambientale ridotto, visto che produce emissioni di anidride carbonica contenute. Più in generale, uno dei pregi del poliuretano a spruzzo è quello di riuscire a offrire, in ogni periodo dell’anno, una vivibilità ottimale fra le mura di casa.

Le caratteristiche del poliuretano a spruzzo

I vantaggi che derivano dalla scelta del poliuretano a spruzzo, come si sarà intuito, sono davvero tanti: sia perché questo materiale assicura una durata molto lunga nel corso del tempo, sia per l’assenza di ponti termici. Esso, inoltre, ha la capacità di dare vita a un manto omogeneo e compatto. Lo si può smaltire senza problemi in una normale discarica pubblica, visto che le schiume poliuretaniche vengono considerate rifiuti solidi urbani.

Poliurea Italia

Per usufruire di tutti i benefici offerti dal poliuretano a spruzzo ci si può rivolgere al team di Poliurea Italia, una realtà che ha già lavorato con più di 700 clienti e ha impermeabilizzato oltre 560mila metri quadri di superfici: numeri che testimoniano la lunga esperienza che viene messa a disposizione da questa azienda, da sempre improntata alla ricerca delle novità tecnologiche più performanti.

Perché usare il poliuretano a spruzzo

Una volta che il poliuretano a spruzzo è stato posato, è sufficiente aspettare pochi minuti affinché la polimerizzazione possa concludersi: a quel punto, la schiuma poliuretanica è insolubile e inerte dal punto di vista chimico e fisiologico. Stiamo parlando di una sostanza che riesce a resistere agli idrocarburi che si trovano nell’atmosfera e che non può essere aggredita dai microrganismi e dalle muffe. Inoltre, aderisce in maniera ottimale alla superficie che deve essere trattata: questa caratteristica, insieme con la sua elasticità, fa sì che i movimenti del supporto possano essere assorbiti senza alcuna conseguenza.

Facilità di applicazione e leggerezza

Proseguendo nella rassegna dei vantaggi offerti dal poliuretano a spruzzo non si può fare a meno di segnalare che si tratta di un materiale che si può applicare con grande facilità e che si caratterizza per costi di lavorazione minimi. È, inoltre, un prodotto particolarmente leggero che permette di usufruire di un eccellente isolamento e può essere calpestato già un minuto dopo essere stato applicato. Infine, vale la pena di mettere in evidenza la versatilità di un materiale che si presta a essere utilizzato su ogni superficie, dai tetti calpestabili alle murature, passando per i terrazzi. Non c’è il rischio di sgocciolamento, e quindi le superfici rimangono intonse, e i tempi di applicazione sono ridotti. Se a questo si aggiunge che il poliuretano a spruzzo offre un rapporto qualità prezzo davvero vantaggioso, è facile capire perché convenga sceglierlo.