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Ecco 4 misure sostegno delle famiglie, minori e persone più fragili

Il comune di Pescara lancia il programma "Pescara Solidale 2026". Tutti i dettagli per i beneficiari nell'articolo

Ecco 4 misure sostegno delle famiglie, minori e persone più fragili

Il Comune di Pescara lancia il programma “Pescara Solidale 2026”, un pacchetto di misure dedicate al sostegno delle famiglie, dei minori e delle persone più fragili, attraverso voucher per servizi socioeducativi e forniture di beni di prima necessità. Per questo saranno pubblicati quattro avvisi aventi ad oggetto: “Attività socio educative a favore dei minori (0-17 anni)”; Progetto “Family HUB: Fare INSIEME”; Progetto “Spazio Famiglie & Comunità”; Avviso per la costituzione del “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture”. L'annuncio, in Comune, da parte del sindaco Carlo Masci, dell'assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio e della dirigente Roberta Pellegrino che hanno illustrato tutti i dettagli e le novità di quest'anno.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Pescara, nella sezione dedicata a “Pescara Solidale 2026”, dalle ore 10 del 29 maggio 2026 fino alle ore 23:59 del 12 giugno 2026, utilizzando SPID e CIE. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda e beneficiare di un solo voucher. Per quanto riguarda, invece, ’avviso per la costituzione del “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture”, c’è tempo fino al 31 ottobre 2026 alle ore 23:59.

Tra gli interventi previsti, l’avviso dedicato alle “Attività socioeducative a favore dei minori (0-17 anni)” prevede voucher da 475 euro per nucleo familiare, raddoppiati in caso di bambini con disabilità grave. Per il 2026 è stata introdotta una novità: il contributo sarà incrementato di 125 euro per ogni figlio minorenne oltre al primo, fino a un massimo di 250 euro.
I voucher potranno essere utilizzati per servizi come asili nido, ludoteche, doposcuola, attività sportive e artistiche, campus e centri estivi, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.

Il programma introduce inoltre nuove regole per garantire un utilizzo efficace delle risorse: i nuclei beneficiari che entro il 30 settembre 2026 non avranno attivato alcun servizio perderanno automaticamente il contributo, consentendo lo scorrimento della graduatoria a favore di altre famiglie. Esclusi anche i beneficiari del 2025 che non abbiano utilizzato il voucher e non abbiano comunicato formale rinuncia nei tempi previsti. Tra i requisiti richiesti per l’accesso ai voucher servizi, figurano la residenza nel Comune di Pescara e la presenza di almeno un minore tra 0 e 17 anni.

Previsti anche due avvisi per l’erogazione di voucher-fornitura destinati alle famiglie in difficoltà e ai nuclei con nuovi nati. I contributi, pari a 350 euro una tantum, potranno essere spesi per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, materiale didattico, dispositivi sanitari, farmaci non coperti dal Servizio sanitario nazionale, abbigliamento e altri beni essenziali.
I beneficiari saranno gestanti con parto previsto entro novembre 2026, famiglie con minori da 0 a 16 anni e nuclei con anziani conviventi over 65. Tra i requisiti per l’accesso ai voucher fornitura figurano la residenza nel Comune di Pescara e un ISEE non superiore a 12mila euro.
Complessivamente le somme a disposizione saranno pari a 172mila euro circa, per un totale di 300 famiglie, orientativamente.
Contestualmente sarà aperto anche l’avviso per la costituzione del “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture”, rivolto ai soggetti presso i quali le famiglie beneficiarie potranno utilizzare i voucher. L’avviso resterà aperto fino al 31 ottobre 2026.

Tags: Pescara avvisi Bando Sostegno famiglie Minori Fragili Comune di pescara

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