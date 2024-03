Dramma umano a Pescara, Dante per fortuna e’ salvo

Per fortuna si è conclusa positivamente, dopo un’agonia che ha tenuto la città di Pescara col fiato sospeso, la vicenda umana di Dante: il 23enne pescarese che minacciava di gettarsi dal balcone di casa in via Latina. Un dramma durato oltre 40 ore con il giovane imperterrito nel suo proposito di suicidio nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, degli psicologi, dei vigili del fuoco impegnati in ogni mondo a salvargli la vita. Tra poco in questura a Pescara si terrà la conferenza stampa con cui verranno raccontati i dettagli di questa tragica storia di dolore con particolare riferimento al lavoro svolto dalla Squadra di Negoziazione, dal Dirigente dell’U.P.G.S.P. e dal Medico della Questura. Noi di AbruzzoIndependent auguriamo al ragazzo che si trova in cura presso l’ospedale civile di Pescara di rimettersi al più presto.