Dopo le Regionali si conosceranno le “squadre” per le Amministrative

Mancano ancora 4 mesi circa all’Election Day dell’8 e 9 giugno prossimi quando gli abruzzesi si recheranno a votare per il rinnovo del Consiglio dell’Unione Europeo. Negli stessi giorni, infatti, anche i pescaresi e i montesilvanesi andranno alle urne per il rinnovo dei rispettivi Consigli comunali. A meno di 30 giorni dalle regionali del 10 marzo le relative liste sono state depositate, sia quelle a sostegno del candidato per il centro destra Marco Marsilio, sia quelle di “Abruzzo Insieme”, formate da centrosinistra e M5S, a sostegno di Luciano D’Amico. Invece per le Comunali di Pescara e Montesilvano siamo ancora a caro amico poiché è troppo presto per riempire tutte le caselle della formazione delle liste con i nomi dei candidati alle comunali di Pescara e di Montesilvano. Qualcosa già si sa perle amministrative di Pescara, poiché conosciamo i nomi dei candidati Sindaci, Masci e Costantini, con il primo che corre per Il centro destra ed il secondo per il centro sinistra. C’è anche Pettinari che correrà con una lista civica e molti sostengono che prenderà un sacco di voti dunque l’ex cinque stelle potrebbe essere decisivo per un eventuale ballottaggio. Mentre per quelle di Montesilvano quel poco che si riguarda l'attuale Sindaco Ottavio De Martinis che, probabilmente, come ha affermato il coordinatore regionale della Lega Luigi D’Eramo, sarà ancora il candidato a primo cittadino di Montesilvano del centro destra. Per quanto riguarda invece il fronte del centro sinistra non si conosce né il nome di chi correrà alla carica di Sindaco e nemmeno quali saranno le liste dei nominativi che lo sosterranno. Anzi non sappiamo nemmeno se, come è accaduto nelle amministrative del 2019, PD e M5S correranno da soli o se si coalizzeranno. Per la verità anche altre sono le variabili come per esempio se oltre alla candidatura annunciata del centro destra ce ne saranno altre sostenute da liste civiche. Come accade negli scontri di calcio quando le formazioni si decidono all’ultimo minuto, per non dare informazioni all'avversario, ancheper le amministrative di Pescara e ancor di più, quelle di Montesilvano bisognerà attendere il test delle regionali del 10 marzo per conoscere i nomi di quelli che avranno la fascia di capitano e di quelli che scenderanno in campo.