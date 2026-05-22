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Domenica e lunedì sfida all'ultimo voto per le amministrative teatine

Oggi si chiude la campagna elettorale per conquistare la maggioranza al Palazzo d'Achille: 6 candidati sindaco e ben 585 aspiranti consiglieri

Domenica e lunedì sfida all'ultimo voto per le amministrative teatine

Oggi alla mezzanotte si chiude la campagna elettorale per le amministrative teatine: parteciperanno sei candidati sindaco e 20 le liste complessive, per un totale di 585 aspiranti consiglieri. La 'sfida' al Palazzo di Achille in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio vedrà Giovanni Legnini, sostenuto da sette liste tra cui Partito democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 stelle, Mario Colantonio con Lega, Azione Politica e Udc, Cristiano Sicari per Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, Alessandro Carbone con quattro liste civiche, Giancarlo Cascini con Chieti in Comune e Olinto Amoroso con Rinascita per Chieti. Ovviamente seguiremo le operazioni di voto per tenere informati i nostri lettori su ciò che si delineerà per il capoluogo teatino.

Tags: Elezioni Voto Domenica lunedi chieti amministrative teatine Candidati

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