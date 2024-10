Domani alle 18 alla Madonnina il corteo NoG7

Domani pomeriggio, alle ore 18, si svolgerà il corteo NoG7 contro la guerra economica, sociale e militare. L’appuntamento è alla Madonnina del Porto, a Pescara, dove i manifestanti muoveranno per protestare per il cessate il fuoco e la trattativa in Ucraina, per lo stop al genocidio a Gaza, per il riconoscimento dei diritti dei popoli a partire da palestinesi e curdi, contro la rapina delle risorse dell'Africa, contro l'aumento delle spese militari perché le risorse siano destinate alla sanità, alla scuola, all'occupazione, ad aiutare i più deboli, per la giustizia sociale e ambientale. Questo pomeriggio, invece, preso il Teatro Cordova di Pescara si svolgerà il contro vertice. Dalle ore 16 in poi sono attesi Moni Ovadia, Elena Basile, Alex Zanotelli, Soumalia Diawara, Paolo Cacciari, Antonio De Lellis, Alberto Negri e Antonio Mazzeo.