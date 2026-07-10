Svaligiata nella notte la gioielleria DoGi in pieno centro a Pescara. Ignoti (erano in cinque) hanno sfondato la vetrina del negozio e si sono impossessati di un numero imprecisato di preziosi, ma si parla di un bottino milionario.

L'esercizio aveva aperto da poco nel palazzo dell'Hotel Esplanade. Il 'colpo' è avvenuto alle 04:20 ed è stata usata una macchina come ariete per devastare il vetro blindato. In pochi minuti i malviventi si sono impossessati di tutto quello che c'era nel negozio e poi sono fuggiti a bordo di una Audi nera.

Indagini in corso.

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