“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Svaligiata nella notte la gioielleria DoGi
Una banda di cinque persone ha sfondato la vetrina del negozio ed è fuggita con un bottino milionario. Indagini in corso
Svaligiata nella notte la gioielleria DoGi in pieno centro a Pescara. Ignoti (erano in cinque) hanno sfondato la vetrina del negozio e si sono impossessati di un numero imprecisato di preziosi, ma si parla di un bottino milionario.
L'esercizio aveva aperto da poco nel palazzo dell'Hotel Esplanade. Il 'colpo' è avvenuto alle 04:20 ed è stata usata una macchina come ariete per devastare il vetro blindato. In pochi minuti i malviventi si sono impossessati di tutto quello che c'era nel negozio e poi sono fuggiti a bordo di una Audi nera.
Indagini in corso.
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