Distrutto dal fuoco ristorante a Manoppello Scalo

Alle ore 14,30 circa Intervento in località Manoppello Scalo per incendio ristorante. Nelle operazioni di estinzione impegnate n 3 squadre di Vigili del fuoco con l'ausilio di due autobotti, tre APS e due modulari. La fiamme, scaturitesi x cause in fase di accertamento, hanno gravemente danneggiato l'intera struttura del locale realizzata in elementi lignei e pannellature