Carenze igieniche, sospese due attività di ristorante-pizzeria

I controlli hanno interessato due attività di ristorante-bar esercenti nei comuni di Vasto ed Atessa, in relazione alle quali sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie che ne hanno determinato l’immediata, temporanea sospensione, in attesa del proficuo adempimento delle prescrizioni impartite.







Sono state altresì rilevate violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare la mancata redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e l’assenza/non conformità dei presidi antincendio.







Al titolare di uno dei locali, esercente anche attività di pubblico spettacolo, è stata inoltre contestata l’omessa esposizione delle tabelle sul tasso alcolemico e la mancata predisposizione delle relative apparecchiature per la rilevazione.







In conseguenza delle riscontrate irregolarità, saranno comminate sanzioni pecuniarie per diverse migliaia di euro.







I controlli sono stati disposti dal Questore della provincia di Chieti sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità , anche in vista delle imminenti festività natalizie. I servizi sono stati svolti da personale della Polizia di Stato con il supporto dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti.