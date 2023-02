D’Alfonso: “Il Superbonus ha bisogno di ragione non di un'operazione neroniana”

“Il SUPERBONUS ha bisogno di ragione e non di un'operazione "neroniana" su uno strumento che stava dando risposte alla domanda di adeguamento delle abitazioni degli italiani. Serve "pregiudizio" adesso per garantire giudizio, ragionevolezza e condotta tipica della responsabilità del Parlamento”. Queste le parole del deputato del Partito Democratico Luciano D’Alfonso, due volte sindaco della città di Pescara ed ex Governatore della Regione Abruzzo.

Di seguito l’intervento dell’onorevole D’Alfonso a proposito delle necessità di modificare decreto legislativo che, di fatto, ha bloccato gli incentivi all’edilizia gettando nello sconforto migliaia di imprese, lavoratori e cittadini italiani.