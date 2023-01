Crotone Pescara 1 a 0: addio secondo posto

Continua la serie negativa del Pescara che esce sconfitto per 1 a 0 dallo stadio Scida di Crotone. Nonostante il risultato negativo, il Pescara nella gara disputata contro i calabresi ha mostrato segni di ripresa che fanno ben sperare per il proseguio del girone di ritorno. Anche se deve rinunciare alla conquista del secondo posto in classifica, saldamente nelle mani del Crotone, l'amara consolazione del Delfino è che il terzo posto che occupa attualmente in classifica generale non è ancora insidiato dalla Juve Stabia, quarta in classifica, che è stata sconfitta in casa domenica scorsa per 3 a 1 dal Monterosi e che quindi è sempre a 6 punti sotto gli abruzzesi.



CROTONE (4-3-3): Dini 6.; Papini 6, Golemic 6; Cuomo 5; Crialese 6 (dal 46’ s.t. Giron s.v.); Tribuzzi 6 (dal 13’ s.t. Awa 7); Carraro 6; Vitale 7; Chiricò 7,5; Gomez 6 (dal 40’ s.t. Cernigoi s.v.); D’Ursi 5 (dal 13’ s.t. Kargbo 6,5). A disposizione: Branduani, Gattuso, Bove, Giron, Calapai, Spaltro, D’Errico, Rojas, Pannitteri. All. Lerda.

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 5,5; Cancellotti 5 (dal 28’ s.t. Crescenzi 5); Brosco ;Ingrosso 6; Milani 5,5; Kraja 5 (dal 40’ s.t. Gyabuaa s.v.); Aloi 4 (dal 40’ s.t. Delle Monache s.v.); Mora 6; Cuppone 5,5; Desogus 5,5 (dal 28’ s.t. Kolaj s.v.); Tupta 5,5 (dal 22’ s.t. Vergani s.v.). A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Boben, Mesik, Saccani, Palmiero, D’Aloia, Germinario, Crecco, Lescano. All. Colombo.



ARBITRO: Paride Tremolada di Monza.

PRIMO TEMPO



Al 5’ Cuppone subisce fallo. Il calcio di punizione battuto dai biancoazzurri si infrange sulla barriera del Crotone.

Al 12' occasione mancata per il Pescara con Cuppone che manda la palla sul palo.

Al 28' E’ la volta del Crotone a colpire il palo con Chiricò che dalla sinistra fa partire un tiro a giro che scheggia il palo alla destra di Plizzari

Al 43' Aloi conquista il pallone, ma anziché smistarla ai compagni liberi, tenta la conclusione dalla lunga distanza con Dini lontano dalla porta, ma il suo tiro finisce abbondantemente fuori.

Al 45’ più 1 minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO



Al 8' Mora ha la palla buona per portare in vantaggio il Delfino, ma il suo tiro dal limite finisce di poco fuori.

Al 11' Dopo una ripartenza del Pescara Cuppone serve Desogus che indirizza in rete da dentro l’area dei calabresi, ma il suo tiro non impensierisce Dini.

Al 21' Plizzari con i pugni respinge un insidioso tiro cross di Chiricò.

Al 23’ Chiricò dal corner serve Cuomo il cui colpo di testa si perde abbondantemente al lato.

Al 27' Awua da dentro l’area del Pescara calcia con il destro ma con il corpo sbilanciato ed il tiro si perde sopra la traversa.

Al 31' Cuppone prova con il destro ma il suo tiro viene deviato in corner. Sugli sviluppi Aloi cerca di sorprendere Dini che rerspinge con i piedi.

Al 36' Vitali porta in vantaggio il Crotone deviando in rete un cross di Chiricò.

Al 42' Plizzari in uscita anticipa Cernigoi servito da Awua.

Al 45’ più 4 minuti di recupero finisce la partita con il risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.