Countdown per “IndieRocket Festival” 2024

Mancano pochi giorni alla XXI edizione speciale dell**'IndieRocket Festival**, il 20, 21 e 22 settembre tra Pescara e Civitella Casanova. Da oltre due decenni, l'IndieRocket Festival è sinonimo di innovazione musicale e scoperta sonora.

Qui la line up completa con il programma dettagliato degli orari e tutte le informazioni utili.







**LINE UP **

MOUSE ON MARS

AAI live a/v -

LORENZO SENNI

live a/v -

FOREST SWORDS

dj set -

FÖLLAKZOID

OM UNIT

pres. Acid Dub Studies live -

3PHAZ

live -

JOSHUA IDEHEN

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

dj set -

INTERNATIONAL ANTHEM

listening session hosted by IBELISSE GUARDIA FERRAGUTTI & FRANK ROSALY -

MIKE LATONA

vj set & light show -

BASSOLINO

live trio -

MARIA CHIARA ARGIRÒ

COCA PUMA

CEMENTO ATLANTICO

DISANGRO

showcase



**INDIEROCKET SOUNDSYSTEM** con: A GANG OF THREE & LUCA FAIETA - PROINSEDMENT - OLTREFUTURO - GU MASCIO - FUTURE ISLAND - SOFATALK - TOGUE - LUWEI - MAX JAZZCAT CONTI





BIGLIETTI

####3 Giorni - Full Pass



[ Biglietti su DICE](https://dkaas.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeFuBlbHdRyPA4UA1qg7j/H5ND8Ut3aCpM"Biglietti")



####2 Days Pass



[ Biglietti su DICE](https://dkaas.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13Dk6ad8YeAJSloyhz/BFrxhHTXIMeq"Biglietto")



####22 Set. Pollinaria



[ Biglietti su DICE](https://dkaas.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7ufsvXoIi8G8lVnHIF/3zBaJASMLANe"Biglietto")





[ *Abbonamenti e biglietti per le singole giornate disponibili su DICE e al botteghino durante i giorni del festival.* Prezzo alla porta PASS 3 GIORNI € 40 - PASS 2 GIORNI € 30 - GIORNATA SINGOLA € 20POCHISSIMI ABBONAMENTI ANCORA DISPONIBILI! *Ingresso gratuito fino ai 14 anni compiuti solo se accompagnati da un parente *](https://dkaas.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEm81kUzSrcLy4FlZsV/B1afJKcWk-fN)





[ Biglietti Giornate Singole su DICE](https://dkaas.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGLdaAZSAd16RnMzjsSl/F14lk35-ckXw)