L'Aquila si prepara a vivere un fine settimana che resterà nella memoria della sua storia culturale recente. Il 5 e 6 dicembre, il Teatro Comunale riapre le sue porte alla città per ospitare il gran finale di CostellAzioni – Festival delle identità aquilane, il progetto di cultura diffusa che per mesi ha trasformato l'intero territorio comunale in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sul palco si alterneranno artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Carmen Consoli, Claudio Santamaria e Paola Minaccioni, protagonisti di due appuntamenti di straordinario valore artistico e simbolico.

Un finale che assume un significato che va oltre lo spettacolo: la restituzione alla città di uno dei suoi luoghi culturali più rappresentativi, segnando idealmente il ritorno al centro storico di un racconto collettivo costruito, nel corso dell'anno, attraverso la pluralità delle identità aquilane. Diciassette anni dopo il sisma del 2009, il Teatro Comunale torna a essere il cuore pulsante della vita culturale cittadina, e lo fa nel modo più emblematico: accogliendo le voci delle tante comunità che hanno animato questo anno straordinario.

Ad aprire il fine settimana sarà Fiorella Mannoia con Anime salve, il concerto che celebra il trentennale dell'omonimo album realizzato nel 1996 da Fabrizio De André con Ivano Fossati. Accompagnata da quindici musicisti – una band di otto elementi e un ensemble di sette archi – l'artista proporrà una personale rilettura del repertorio dei due cantautori, attraverso nuovi arrangiamenti e la sua inconfondibile sensibilità interpretativa. La memoria, la libertà, la fragilità, la dignità delle comunità e la possibilità di ricominciare sono i temi che attraversano il concerto, in un dialogo ideale con la storia e l'identità dell'Aquila. Un omaggio a un patrimonio musicale e poetico capace di parlare a generazioni diverse e, al tempo stesso, una riflessione sulla capacità delle comunità di ritrovare nella cultura, nella condivisione e nella costruzione di legami la forza per guardare al futuro.

La serata conclusiva, domenica 6 dicembre alle ore 21, vedrà andare in scena Ricami nel cielo, uno spettacolo ideato da Mosaico Studio che intreccia musica, teatro, danza contemporanea e illusionismo in un'unica narrazione. La luce sarà il filo conduttore della serata, elemento scenografico e simbolico attraverso il quale evocare l'identità delle singole frazioni e il legame che le unisce. Ad aprire lo spettacolo sarà l'illusionista e musicista Filiberto Selvi, seguito dalle interpretazioni di Paola Minaccioni e Claudio Santamaria. Particolarmente significativo il contributo della danza, con due performance dirette dalla coreografa Elisa Barucchieri. A suggellare la serata sarà Carmen Consoli con uno showcase musicale.

Inaugurato lo scorso aprile con la riapertura del Teatro San Filippo, nel centro storico dell'Aquila, CostellAzioni ha trasformato il territorio comunale in un grande palcoscenico diffuso, attraverso un programma di 32 appuntamenti, 27 tra frazioni e quartieri coinvolti e una rete di 21 associazioni e realtà locali. Dalla musica al teatro, dalle arti performative al cinema, dalle tradizioni popolari alle attività sportive, passando per laboratori, escursioni ed esperienze all'aria aperta, il Festival ha proposto occasioni di incontro rivolte a pubblici e generazioni differenti, portando la cultura nei paesi, nei quartieri, nelle piazze, nei luoghi della memoria e negli scenari naturalistici dell'Aquila.

Tra i luoghi individuati per gli appuntamenti speciali, il Lago di San Raniero, nella frazione di Bagno: scenari emblematici di una proposta artistica nella quale il patrimonio storico, archeologico e ambientale non costituisce una semplice cornice degli eventi, ma diventa esso stesso parte del racconto culturale.

Elemento distintivo del Festival è stato il coinvolgimento diretto del tessuto associativo locale nella costruzione della programmazione. Le associazioni, espressione delle singole comunità e presidio fondamentale della vita sociale delle frazioni, hanno contribuito alla definizione delle iniziative, mettendo a disposizione competenze, conoscenza dei luoghi e capacità di aggregazione. Un modello di progettazione partecipata che assume un significato particolare in una città segnata dal sisma del 2009, dove alla ricostruzione materiale si affianca un processo di ricomposizione del tessuto sociale, attraverso il rafforzamento dei legami, del senso di appartenenza e delle occasioni di incontro.

"CostellAzioni nasce dalla volontà di mettere al centro le nostre frazioni, riconoscendone il valore culturale, storico e sociale. Un progetto che ha saputo unire comunità diverse in un unico racconto collettivo, valorizzando il ruolo fondamentale delle associazioni e del volontariato e rendendo le comunità non spettatrici, ma autrici della programmazione. È questa la visione che abbiamo voluto dare al progetto di Capitale italiana della Cultura: una città policentrica, capace di valorizzare tutte le sue identità e di fare della cultura uno strumento di partecipazione, coesione e sviluppo. Non è un caso che il gran finale di questo percorso trovi casa nel Teatro Comunale, restituito alla città dopo diciassette anni dal sisma. La sua riapertura è stata una promessa mantenuta, alla quale abbiamo lavorato tanto e oggi possiamo finalmente tornare a vivere uno dei luoghi simbolo della storia e dell'identità culturale dell'Aquila. Chiudere qui CostellAzioni significa idealmente ricomporre, nel cuore della città, le tante voci e le tante comunità che hanno animato questo anno straordinario", dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

Superando la tradizionale distinzione tra centro e periferia, CostellAzioni ha riconosciuto nelle frazioni altrettanti poli culturali, capaci di esprimere una propria progettualità e di concorrere alla costruzione di una visione condivisa della città. I due appuntamenti al Teatro Comunale rappresentano il momento culminante di questa esperienza e, al tempo stesso, l'occasione per guardare all'eredità del Festival oltre il 2026: un patrimonio di relazioni, competenze ed esperienze condivise sul quale costruire nuove opportunità di collaborazione e crescita culturale.

Un gran finale che celebra la ricchezza del multiverso aquilano e riafferma il valore della cultura come infrastruttura sociale, strumento di coesione e motore di sviluppo territoriale.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.costellazionilaquila.it. Le prenotazioni saranno possibili da lunedì alle ore 15.30.