All’asta il “Parco Twice” di San Giovanni Teatino

Avviata la procedura per la vendita del mega complesso immobiliare “Parco Twice” di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, una struttura gigantesca che ospita numerose attività commerciali e famosi marchi della grande distribuzione. Il lotto, che è unico, verrà assegnato a partire dal prossimo 27 settembre 2024, quando si aprirà l’asta per aggiudicarselo.

La cifra di partenza é di quelle importanti: la base d’asta valutata nella perizia di stima e’ di 7.000.000 di euro.

Di seguito il dettaglio dell’avviso:



TRIBUNALE DI PESCARA

SEZIONE FALLIMENTARE



CONCORDATO PREVENTIVO R.F. 16/2017



Giudice Delegato: dott.ssa Federica Colantonio



Liquidatore: dott. Mario Marzovilla



AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI – I° ESPERIMENTO



Il sottoscritto dott. Mario Marzovilla, commercialista con studio in Pescara, alla Via A.

Caldora n. 4, in qualità di Liquidatore nominato nell’ambito della procedura in epigrafe,



AVVISA



che il giorno 27 settembre 2024 alle ore 12:00 procederà presso il proprio studio in Pescara,

alla Via A. Caldora n. 4 alla vendita competitiva ai sensi dell’art. 107, primo comma, Legge Fall. del

compendio immobiliare denominato “Parco Twice”, che sarà descritto nel prosieguo, invitando i

soggetti interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili di acquisto, alle condizioni indicate ai

paragrafi successivi.



IN COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Località Sambuceto - Via Modigliani n.

2/4/6 - Via Caravaggio snc / Modigliani n. 3



(PROPRIETA’ PER 1/1)





Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla

legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in formato

cartaceo, secondo le modalità indicate nel presente avviso/disciplinare, entro le ore 12:00 del

giorno 26 settembre 2024 (antecedente a quello della udienza di vendita).

Per la visione dei beni gli interessati dovranno formulare apposita richiesta scritta da inviare

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della procedura:

cp16.2017pescara@pecconcordati.it.



Per informazioni gli interessati potranno contattare il Liquidatore della procedura, dott.

Mario Marzovilla, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore

18:00, telefono 085/4298934.