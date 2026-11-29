"Arriveranno nei prossimi giorni i primi bonifici per i 206 genitori abruzzesi ammessi al contributo affitto. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già trasmesso alla Ragioneria dello Stato tutti i decreti di pagamento, avviando così la fase di erogazione delle risorse. Un risultato importante che permette di dare risposte concrete a tante persone che, dopo una separazione o un divorzio, devono affrontare anche il peso economico di una nuova abitazione". Così Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in Regione.

"In Abruzzo – sottolinea – sono complessivamente 206 i beneficiari per un importo di 430.069,80 euro. Nel dettaglio, 69 risiedono in provincia di Chieti, 62 in quella di Pescara, 41 in provincia dell'Aquila e 34 nel Teramano. A livello nazionale i beneficiari sono 7.402. Un ringraziamento va al Ministro Matteo Salvini per aver creduto in questa misura e averla portata avanti. Si tratta di un intervento che riconosce le difficoltà che molti genitori possono incontrare dopo una separazione o un divorzio, soprattutto quando non sono assegnatari della casa familiare e devono sostenere autonomamente le spese per un nuovo alloggio. Un'altra notizia positiva – conclude D'Incecco – riguarda il rafforzamento del Fondo per il 2027, che raggiungerà una dotazione complessiva di 50 milioni di euro. Una scelta che dimostra la volontà di dare continuità a una misura che ha fatto emergere un bisogno reale e diffuso".