Venerdì convocato il Consiglio provinciale

Venerdì 27 settembre 2024 è stato convocato il Consiglio provinciale di Pescara. Alle ore 10:00, in seduta pubblica di prima convocazione e alle ore 12:00 in seduta pubblica di seconda convocazione, presso al "Sala Tinozzi" in Piazza Italia si discuterà dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:



1) Proposta n. 1276 del 17/09/2024 "Bilancio Consolidato 2023 - Approvazione"

2) Proposta n. 1273 del 17/09/2024 "Variazione Bilancio di Previsione 2024 - 2026 N. 1 - Settembre 24"

3) Proposta n. 1194 del 29/08/2024 "Riconoscimento debito fuori bilancio ni favore dell'Avv. M.D.D. legale rappresentante del Sig. LR. . . (Sentenza di Il° grado del Giudice Ordinario di

Pescara n. 852/2024 - R.G. 1380/2022);

4) Proposta n. 1195 del 29/08/2024 "Riconoscimento debito fuori bilancio in favore dell' Avv. A.D.G. legale rappresentante della Sig.ra S.N.i, Q.B.E Europe/NY, INAIL (Sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 821/2024 RG n. 1118/2021)";

5) Proposta n. 1272 del 17/0972024 "Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Surroga componente dimissionario".