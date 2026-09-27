Consiglio straordinario a L'Aquila: 14 punti all'odg

Il Consiglio comunale dell’Aquila è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione per domani, 28 settembre 2026, alle ore 09:00, presso la Sede Municipale di Palazzo Margherita, sala “Tullio De Rubeis” – Piazza Palazzo – L’Aquila.

Ordine del giorno

1. Interrogazione della consigliera Pezzopane su: “Edifici scolastici comunali: esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica, richieste di sostituzione edilizia e finanziamenti per il miglioramento sismico”.

2. Interrogazione dei consiglieri Padovani e Verini su “Creazione di un fondo immobiliare INVIMIT sul Progetto CASE – richiesta di chiarimenti e diffida a procedere alla cessione e/o ulteriori atti di programmazione senza la discussione in Consiglio, obbligatoria per legge (art. 42 TUEL)”.

3. Interrogazione del consigliere Massimo Scimia ed altri sullo stato di attuazione e sull’effettiva operatività del sistema comunale di videosorveglianza, finanziato con il Fondo Complementare al PNRR, con richiesta di chiarimenti sul cronoprogramma, sull’attivazione del sistema e sulla copertura delle frazioni.

4. Interrogazione dei consiglieri Verini e Padovani sulla verifica dell’applicazione della legge n. 717/1949 (“2% per l’arte”) negli appalti relativi alla realizzazione di edifici pubblici del Comune dell’Aquila.

5. Interpellanza del consigliere Romano sulla “Attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 22.5.2023, pianificazione e promozione turistica in capo al CTGS, implementazione dei servizi di informazione turistica, rinnovo contratti stagionali e programmazione in vista del 2026”.

6. Ordine del giorno del consigliere Verini ed altri su “Impegni dell’Amministrazione comunale a destinare risorse al sociale per la copertura delle spese di compartecipazione dei cittadini al servizio di assistenza domiciliare”.

7. Ordine del giorno del consigliere Romano ed altri in merito al “Potenziamento delle politiche comunali per la terza età e per le persone con Alzheimer nel Comune dell’Aquila”.

8. Ordine del giorno del consigliere Rotellini su “Indirizzi per la modifica del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche”.

9. Mozione del consigliere Rotellini su “Mappatura delle aree idonee a interventi di de-pavimentazione e ripristino di aree verdi ed elevata permeabilità”.

10. Mozione Maccarone e altri sul complesso “Quarto Cantone”. Rafforzamento della sinergia istituzionale e indirizzi sulla destinazione d’uso del complesso.

11. Nuovo complesso “Chiesa ortodossa romena dei Santi Atanasio e Cirillo di Alessandria” in Onna, in variante al PRG secondo le procedure dell’art. 19 D.P.R. 327/01: approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e adozione di variante.

12. Lavori di costruzione di loculario nel Cimitero di Genzano di Sassa – CUP C11B21008890004. Approvazione e dichiarazione di efficacia della variante urbanistica adottata con delibera di consiglio comunale n. 111 del 28.07.2025.

13. Realizzazione di due loculari nel cimitero della frazione di Bagno – CUP C15i23000420004. Approvazione e dichiarazione di efficacia della variante urbanistica adottata con delibera di consiglio comunale n. 10 del 17.01.2025.

14. Piano quadro tratturi (PQT) del Comune dell’Aquila ai sensi del D.M. 15.06.76, D.M. 20.03.80, D.M. 22.12.83, linee guida 2012. Approvazione variante al PRG.